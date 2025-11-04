پخش زنده
اورژانس اجتماعی در خط مقدم رسیدگی به بحرانهای اجتماعی قرار دارد و هدف آن مداخله فوری، پیشگیری از آسیب و حمایت از افراد در معرض خطر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حادثه اخیر سالمندآزاری در آبادان بار دیگر اهمیت آگاهی مردم از نقش و وظایف اورژانس اجتماعی با شماره تماس ۱۲۳ را یادآوری کرد.
پس از تماس با سامانه ۱۲۳، مددکاران اجتماعی و روانشناسان اورژانس اجتماعی بلافاصله با فرد تماسگیرنده ارتباط گرفته و در صورت نیاز، تیم تخصصی به محل حادثه اعزام میشود. این تیمها با همکاری نیروی انتظامی، در موارد حساس از جمله خشونت خانگی، کودکآزاری یا سالمندآزاری بهصورت فوری مداخله میکنند تا ضمن محافظت از فرد آسیبدیده، امکان ارجاع او به مراکز تخصصی و امن را فراهم کنند.
اورژانس اجتماعی در سراسر کشور از طریق سه بخش اصلی فعالیت میکند: ۱. خط تلفنی ۱۲۳ برای مشاوره و دریافت گزارشها، ۲. تیمهای سیار اورژانس اجتماعی برای حضور در محل و ۳. مراکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی.
تمامی خدمات این سامانه رایگان و محرمانه است و در تمام استانها و شهرستانها در دسترس عموم مردم قرار دارد.
بر اساس دادههای ثبتشده در اورژانس اجتماعی از ابتدای فروردین تا ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ در استان تهران بیش از ۴۳ هزار تماس با خط ۱۲۳ برقرار شده است. بیشترین موارد گزارششده مربوط به اختلافات خانوادگی حاد، کودکآزاری، همسرآزاری، اقدام به خودکشی، سالمندآزاری، و حمایت از زنان و دختران آسیبدیده بوده است. از این میان، بیش از ۲۳ هزار مورد کودکآزاری گزارش شده است.
بررسیها نشان میدهد که ۶۵ درصد از مداخلات اورژانس اجتماعی منجر به حل مؤثر مشکل شده است.
ضرورت تماس در مواقع سالمندآزاری و خشونت خانگی
در حادثه اخیر سالمندآزاری در آبادان، تماس فوری با شماره ۱۲۳ در چنین مواردی میتواند از ادامه آزار و آسیب جلوگیری کند. چنانچه در این حادثه، تیم تخصصی اورژانس اجتماعی بلافاصله در محل حاضر و روند بررسی و حمایت از سالمند آسیبدیده آغاز شد. تیم اورژانس اجتماعی پس از حضور در محل ضمن گفتوگو با خانواده و بررسی وضعیت سالمند، گزارش مداخله اولیه را تنظیم و جهت پیگیریهای تکمیلی به مراجع قضایی و انتظامی ارسال کرد.
شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه خشونت علیه سالمندان، کودکان یا سایر افراد باید بدون تأخیر با شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس بگیرند تا مددکاران بتوانند بهصورت تخصصی مداخله کرده و فرد آسیبدیده را از محیط خطر دور کنند.