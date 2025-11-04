توقیف کامیون سنگین بار در محور ایلام – اسلامآباد
رئیس پلیس راه استان ایلام از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۲۲ تن بار اضافی در محور ایلام – اسلامآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «ابوالفضل کهزادی» رئیس پلیس راه استان ایلام اظهار داشت: مأموران پلیس راه در محور ایلام – اسلامآباد حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را جهت بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: کارشناسان پلیس راه پس از بررسی کامیون مشخص شد این خودرو ۲۲ تن بیش از ظرفیت مجاز بارگیری کرده است که برابر قانون توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
رئیس پلیس راه استان ایلام با بیان اینکه حمل بار بیش از حد مجاز علاوه بر تخریب زیرساختهای جادهای، تهدیدی جدی برای ایمنی رانندگان و سایر کاربران جاده است، یادآور شد: متأسفانه برخی رانندگان برای کسب سود بیشتر اقدام به چنین تخلفاتی میکنند که میتواند خسارات سنگینی به همراه داشته باشد.
سرهنگ کهزادی تأکید کرد: برخورد قاطع با تخلفات پرخطر رانندگی از جمله اضافه بار، در اولویت مأموریتهای پلیس راه قرار دارد و گشتهای محسوس و نامحسوس این یگان بهصورت مستمر بر تردد خودروهای سنگین نظارت خواهند داشت.