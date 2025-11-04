مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی، گفت: در پی سفر وزیر ارتباطات، توسعه دیپلماسی فناوری و گسترش اقتصاد دیجیتال به عنوان راهبرد اصلی رشد استان تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ قاسم جلیلی‌نژاد، با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی استان گفت: در دهه‌های گذشته، آذربایجان‌غربی از نظر ارتباطات ثابت دچار عقب‌ماندگی بود و سهم اینترنت ثابت در مصرف کل استان کمتر از ۱۰ درصد است، در حالی‌که بیش از ۸۰ درصد مصرف مربوط به اینترنت همراه است.

وی افزود: برای جبران این نقیصه، وزارت ارتباطات پروژه توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر حفاری و فیبرگذاری در استان انجام شده است. بر این اساس، آذربایجان‌غربی پس از استان‌های قم و گلستان، رتبه سوم کشور را در اجرای پروژه فیبر منازل دارد.

مدیرکل ارتباطات استان تصریح کرد: تاکنون ۳۱ هزار اتصال فعال به فیبر نوری شامل ۲۷ هزار و ۵۰۰ اتصال از سوی مخابرات و ۳۳۵۰ اتصال از طریق سایر اپراتور‌ها در استان برقرار شده است.

وی با اشاره به تأکید وزیر ارتباطات به ارجحیت «اتصال» بر «پوشش» گفت: تمرکز فعلی استان بر افزایش سرعت «اتصال» کاربران به فیبر نوری است تا کیفیت خدمات اینترنتی ارتقا پیدا کند.

توسعه نسل پنجم تلفن همراه

جلیلی‌نژاد از راه‌اندازی ۱۰ سایت نسل پنجم در شهر ارومیه و شهرستان‌های بزرگ خبر داد و افزود: با واگذاری فرکانس‌های جدید و اجرای برنامه اپراتورها، توسعه نسل پنجم با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و کیفیت اینترنت همراه نیز بهبود می‌یابد.

وی در ادامه به ورود سایر اپراتور همچون صبانت و ایرانسل به حوزه فیبر خانگی گفت: حضور این اپراتور‌ها فضای رقابتی ایجاد کرده و موجب افزایش انگیزه در مخابرات برای ارائه خدمات بهتر از جمله اتصال رایگان و ارائه مودم رایگان شده است.

کاهش شکاف دیجیتالی در مناطق روستایی

مدیرکل ارتباطات آذربایجان‌غربی اظهار کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، پوشش اینترنت روستایی باید به ۸۰ درصد می‌رسید، اما این رقم در استان به ۹۴ درصد افزایش یافت. در برنامه هفتم توسعه نیز تمرکز بر ارائه اینترنت باکیفیت است و تاکنون بیش از ۱۵۰ روستا با ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، تا پایان سال نیز ۶۴ روستای دیگر با ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار به شبکه پرسرعت متصل خواهند شد و انتظار می‌رود تا پایان برنامه هفتم، ۱۰۰ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار از اینترنت باکیفیت برخوردار شوند.

جلیلی‌نژاد با اشاره به صعب‌العبور بودن بخشی از مناطق استان گفت: در حال حاضر استان حدود سه تا چهار درصد از میانگین کشوری در پوشش جاده‌ای عقب‌تر است، اما با شناسایی نقاط کور و اجرای پروژه‌های فیبر نوری در مسیر‌های مرزی از جمله مرز رازی و مسیر خوی، این فاصله جبران خواهد شد.

محوریت دیپلماسی فناوری در استان مرزی

مدیرکل ارتباطات استان خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت مرزی آذربایجان‌غربی و هم‌جواری با چهار کشور، در سفر اخیر وزیر ارتباطات به استان، دیپلماسی فناوری و توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان محور توسعه استان تعیین شد. بر همین اساس، تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه اقتصاد دیجیتال امضا شد.

وی افزود: برای تقویت زیست‌بوم نوآوری، فضای هزار مترمربعی در پارک فاوا به توسعه استارتاپ‌ها اختصاص یافته و مجوز ایجاد فضای مشترک فناوری با کشور ترکیه در دست پیگیری است.

اجرای سند توسعه اقتصاد دیجیتال

به گفته جلیلی‌نژاد، سند توسعه اقتصاد دیجیتال استان آذربایجان‌غربی به تصویب رسیده و منابع مالی آن با مشارکت اتاق بازرگانی (۲ میلیارد تومان) و معاونت اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات (۵۰۰ میلیون تومان) تأمین شده است.

وی همچنین از کلنگ‌زنی مرکز داده منطقه آزاد ماکو با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این پروژه در چهار فاز اجرایی خواهد شد و نقش مؤثری در توسعه صادرات فناوری اطلاعات و دیپلماسی فناورانه ایفا می‌کند.

نقش آذربایجان‌غربی در اجلاس اکو

جلیلی‌نژاد با اشاره به میزبانی استان از سومین اجلاس سران کشور‌های عضو اکو در اردیبهشت سال آینده گفت: محور اصلی این اجلاس، دیپلماسی فناوری و نقش آن در توسعه اقتصاد دیجیتال خواهد بود و تفاهم‌نامه‌های همکاری در این زمینه میان منطقه آزاد ماکو، دانشگاه ارومیه و وزارت ارتباطات امضا شده است.

ارتقای فرهنگ دیجیتال و آموزش هوش مصنوعی در مدارس

مدیرکل ارتباطات استان گفت: با اجرای پروژه «ایران دیجیتال» و همکاری آموزش‌وپرورش، آذربایجان‌غربی از استان‌های برتر کشور در این طرح محسوب می‌شود.

به گفته وی، فرهنگ‌سازی در حوزه هوش مصنوعی و آموزش مهارت‌های دیجیتال باید از مدارس آغاز شود تا زمینه جذب نخبگان در شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و پروژه‌های زیرساختی

جلیلی‌نژاد با اشاره به حمایت‌های مالی از کسب‌وکار‌های فناور گفت: حدود ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در پارک فاوا انجام می‌شود و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ و منابع پست بانک برای شرکت‌های نوپا در دست پیگیری است.

وی افزود: با دستور وزیر ارتباطات، شرایط پرداخت این تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل خواهد شد تا روند حمایت از استارتاپ‌ها سرعت گیرد.

پیشرفت پروژه ملی «جی‌نف» در استان

مدیرکل ارتباطات استان همچنین از پیشرفت مطلوب پروژه ملی جی‌نف خبر داد و گفت: این پروژه که در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور نقش دارد، در آذربایجان‌غربی با تشکیل جلسات منظم کارشناسی و مدیریتی با سرعت مطلوبی پیش می‌رود و تا پایان سال، بخش روستایی آن تکمیل خواهد شد.

افتتاح ایستگاه فضایی در دهه فجر

جلیلی‌نژاد در پایان از افتتاح یکی از چهار ایستگاه فضایی کشور در آذربایجان‌غربی خبر داد و گفت: مراحل اداری و ساختمانی این ایستگاه تکمیل شده و تجهیزات آن در حال نصب است. این مرکز وظیفه رصد ماهواره‌های ملی و بین‌المللی را برعهده دارد و در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.