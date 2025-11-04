پخش زنده
امروز: -
طرح ملی «یاران دستمزد» در قالب پرداخت ۳۵ درصد از دستمزد نیروی کار توسط دولت، در مناطق کم برخوردار و منتخب خراسان رضوی اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: این مناطق در استان شامل سرخس،کلات، تربتجام، باخرز و خواف است.
ناهید انتظاریان افزود: هدف از اجرای این طرح حمایت از اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهی و گروههای آسیبپذیر بوده و این طرح بخشی از سیاستهای دولت برای کاهش هزینههای کارفرمایان و توسعه فرصتهای شغلی است.
او گفت: در قالب این طرح بخشی از دستمزد نیروی کار توسط دولت پرداخت میشود تا بنگاههای اقتصادی در شرایط اقتصادی دشوار بتوانند نیروی کار جدید جذب کنند و مشمولان طرح شامل شغلاولیها ، افرادی که تاکنون سابقه بیمه نداشتهاند و نیز دانشآموختگان مقطع کاردانی به بالا، هستند.
سرپرست مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: داوطلبان باید حداکثر ۳۵ سال سن داشته و در این میان، مردان دارای کارت پایان خدمت یا معافیت باشند که البته دارندگان کارت پایان خدمت میتوانند تا ۳۷ سالگی در طرح یاد شده شرکت کنند.
انتظاریان از شمول اقشار خاص در این طرح گفت: زنان سرپرست و بیسرپرست، معتادان بهبودیافته، زندانیان آزاد شده و افراد دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی نیز در طرح یاران دستمزد تحت حمایت قرار میگیرند.
وی افزود: این دسته از متقاضیان از شرط سنی مستثنی هستند، زیرا هدف دولت تقویت عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر است.
این مسئول ادامه داد: افراد واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه ALMP.mcls.gov.ir ثبتنام کنند؛ همچنین کارفرمایان نیز باید در همین سامانه نامنویسی و اطلاعات مربوط به مجوز فعالیت، کد کارگاهی، لیست بیمه و قرارداد نیروی کار خود را ثبت کنند.
انتظاریان گفت: دولت براساس نوع گروه هدف، ۲۵ تا ۳۵ درصد از دستمزد نیروی کار را به صورت یارانه پرداخت میکند؛ به گونهای که برای شغل اولیها و دانشآموختگان دانشگاهی سهم دولت ۲۵ درصد و برای اقشار خاص نظیر زنان سرپرست خانوار، زندانیان آزادشده و افراد دارای معلولیت، ۳۵ درصد خواهد بود.
سرپرست مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: مدت اجرای طرح برای هر فرد ۱۲ ماه بوده و انتظار است با اجرای آن فرصتهای شغلی جدیدی در مناطق کمبرخوردار ایجاد و زمینه رونق تولید و توسعه اقتصادی شهرستانهای شرق و شمال خراسان رضوی فراهم شود.
انتظاریان تاکید کرد: طرح یاران دستمزد در کنار طرحهای کارورزی و مشوق بیمهای، سه محور اصلی برنامههای اشتغالزایی استان را تشکیل میدهد و زمینهساز افزایش انگیزه سرمایهگذاری و پایداری اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط خواهد بود.