

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رافائل کاستیلو، سرمربی تیم ملی هندبال مردان ایران، ۱۶ بازیکن را به اردوی نهایی قبل از اعزام به ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی دعوت کرد.

علی رحیمی کازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا کاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اکبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری ۱۶ بازیکن لیست رافائل کاستیلو هستند که از ۱۵ تا ۱۹ آبان ماه در این اردو به میزبانی فدراسیون هندبال حضور دارند.

محسن کرباسچی (سرپرست)، رافائل کاستیو (سرمربی)، مجید رحیم‌زاده (مربی)، و علی بخشی (ماسور) کادر تیم ملی هندبال ایران را تشکیل می‌دهند.

ملی‌پوشان کشورمان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی با قطر، مالدیو و امارات متحده عربی همگروه هستند که مسابقات خود را از بازی با قطر در روز ۲۳ آبان آغاز می‌کنند، در دومین بازی خود به مصاف مالدیو می‌روند و در بازی سوم خود امارات را پیش رو دارند.

مسابقات هندبال بازی‌های کشور‌های اسلامی از ۲۲ تا ۳۰ آبان به میزبانی ریاض برگزار خواهد شد.