برگزاری مسابقات رزمی ویژه بانوان در نیشابور
مسابقات رزمی سبک نینجا رنجر ویژه بانوان با حضور ۶۳ ورزشکار در نیشابور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، رئیس هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی شهرستان نیشابور گفت: این رقابتها در دو بخش «فایت» و «هنرهای فردی» برگزار شد و بانوان رزمیکار در سنین مختلف با اجرای فرمها و تکنیکهای نمایشی، در فضایی پرشور و رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.
اسماعیل شاهبیگی هدف از برگزاری این رقابتها را ارتقای سطح فنی ورزشکاران، ایجاد انگیزه و روحیه رقابتی سالم و شناسایی استعدادهای برتر برای حضور در مسابقات استانی و کشوری عنوان کرد.
او ادامه داد: برگزاری چنین مسابقاتی زمینه را برای رشد و توسعه ورزش بانوان فراهم میکند و فرصت مناسبی است تا ورزشکاران تجربه رقابتهای رسمی را کسب کنند.
وی با بیان اینکه در پایان این رقابتها، ورزشکاران برتر در هر دو بخش با اهدای لوح و مدال مورد تجلیل قرار گرفتند، گفت: این اقدام علاوه بر قدردانی از تلاش ورزشکاران، موجب تشویق آنان برای ادامه فعالیتهای رزمی و شرکت در مسابقات سطوح بالاتر شد.
رئیس هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی نیشابور همچنین بر نقش هیأتها و مربیان در توسعه ورزش بانوان تأکید کرد و گفت: حمایت از ورزشکاران و فراهم کردن امکانات تمرینی مناسب، یکی از اولویتهای اصلی ماست و ما درصدد هستیم با برگزاری چنین مسابقاتی، انگیزه و شور و نشاط را در بین بانوان ورزشکار تقویت کنیم تا مسیر پیشرفت آنها در ورزشهای رزمی هموار شود.
شاهبیگی اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده بانوان از این دوره مسابقات، برگزاری دورههای تمرینی و کلاسهای استعدادیابی، از اهداف آتی است تا ورزشکاران برتر نیشابور بتوانند در سطح استانی و کشوری حضوری موفق داشته باشند و نام این شهرستان را در رقابتهای رزمی بانوان برجسته کنند.