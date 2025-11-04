به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین رویداد ملی روز فناوری ماکو به همت دفتر توسعه زیرساخت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری امروز ۱۳ آبان‌ با حضور سید محمد جواد صدری‌مهر معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و دیگر فعالان فناور در محل معاونت علمی برگزار شد.

صدری‌مهر در این نشست گفت: داشتن تجارت فعال از مهم‌ترین خصائص منطقه آزاد ماکوست، ارتباط سنتی با کشور‌های همسایه، تجارت ریشه‌دار و با سابقه، مزیت‌های زیست‌محیطی، جمعیت قابل توجه و با استعداد و بهره‌مندی از مدیریت فعال، این منطقه را به تمام صفات یک منطقه آزاد تجاری، متصف کرده است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر اینکه در معاونت علمی از «دویدن‌ها» حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: قرار نیست معاونت علمی جلوتر از فعالان زیست‌بوم علم و فناوری حرکت کند، بلکه هدف، حمایت از بازیگرانی است که از پویایی لازم برخوردار هستند و منطقه آزاد ماکو از جمله این مجموعه‌های فعال است و می‌کوشیم تا از خلال این نشست، زمینه‌های لازم برای برخورداری این منطقه از ابزار‌های حمایتی معاونت علمی را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد ماکو با اختصاص فضایی مناسب به شهرک فناوری فعالیت خود برای پویاسازی زیست‌بوم فناوری در این منطقه کلید زد و ما نیز می‌کوشیم با ارائه حمایت‌های لازم، زمینه را برای به نتیجه رسیدن این مهم ایجاد کنیم.

این مقام مسئول، تصریح کرد: طرح‌های فناورانه‌ای که با مزیت‌های منطقه ماکو مرتبط بودند توسط سازمان منطقه آزاد ماکو انتخاب شدند و حسن این اقدام، ما را در معاونت علمی برآن داشت تا ابزار‌های حمایتی لازم و به طور در خاص در این مرحله، «اعتبار مالیاتی» را برای این طرح‌های فناورانه فعال کنیم.

به گفته صدری‌مهر، «اعتبار مالیاتی» در طرح‌های تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که تحقیق و توسعه در لبه فناوری حرکت می‌کند، از ریسک بالایی هم برخوردار است، پذیرش این ریسک برای بخش خصوصی دشوار است. از این رو، دولت متکفل این ریسک شده و با ارائه ابزار حمایتی اعتبار مالیاتی خطرپذیری انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه را می‌پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: این جلسه هم با هدف فراهم کردن زمینه‌های لازم برای دریافت اعتبار مالیاتی طرح‌های فناورانه منطقه آزاد ماکو امروز در معاونت علمی برگزار شد و ۹ طرح فناروانه در این جلسه ارائه خواهد شد و چنانچه هر کدام این از این طرح‌ها به نتیجه برسد در قدم بعدی سرمایه‌گذاری برای تولید را هم در کنار این برنامه اضافه خواهیم کرد.