به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در جلسه بررسی تسهیلات جزء ۷-۱ با تشریح عملکرد اجرای دستورالعمل اقتصادی با محوریت اشتغال زنان، از جذب نزدیک به ۸۰ درصد تسهیلات اختصاص یافته خبر داد.

مهرجو با بیان اینکه این دستورالعمل با هدف حمایت از توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و نیازمند تدوین شده، افزود: سال گذشته یک‌هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات برای این منظور در نظر گرفته شد.

مهرجو افزود: با برگزاری جلسات پیگیری که از ماهی یک بار به هفته‌ای یک بار افزایش یافت، موفق شدیم نرخ جذب تسهیلات را از زیر ۱۵ درصد به زیر ۲۰ درصد بهبود بخشیده و در زمره سه استان برتر کشور قرار گیریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: از کل اعتبار، حدود یک‌هزار میلیارد تومان به متقاضیان واجد شرایط معرفی و ۷۶۰ میلیارد تومان جذب شد.

وی درباره علت جذب نشدن بخشی از تسهیلات گفت: مبلغ ۲۶۶ میلیارد تومان از سوی بانک رسالت پرداخت نشد و این بانک در استان و سایر مناطق نیز این تسهیلات را تخصیص نداد.

مهرجو با اشاره به تحقق ۱۲۱ درصدی تعهد اشتغال سال گذشته، اعلام کرد: از ۷ هزار و ۵۳۴ نفر تعهد اشتغال، ۹ هزار و ۱۰۶ فرصت شغلی محقق شد.

وی افزود: تعهد اشتغال امسال استان ۶ هزار و ۸۵۲ نفر است که تاکنون ۳ هزار و ۶۰۵ فرصت شغلی معادل ۵۳ درصد محقق شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در پایان تأکید کرد: دستگاه‌هایی که تا پایان سال اعتبارات را جذب نکنند، به صورت شناور در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.​​​​​​​​​​​​​​​​