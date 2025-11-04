پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: شانزدهمین دوره جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی در سال ۱۴۰۴، با هدف پاسداشت و تقویت اصالت دینی و هویت اسلامی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمحمدرضا جوادی با بیان اینکه جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی در چارچوب نوزدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا علیهالسلام برگزار میشود افزود: این رویداد ملی با حضور شاعران خردسال، نوجوان و بزرگسال از سراسر کشور در دیار تاریخی همدان برگزار میشود.
او تصریح کرد: هدف اصلی ما، گسترش و نهادینهسازی فرهنگ رضوی در میان نسل کودک و نوجوان است؛ چرا که شعر یکی از لطیفترین و مؤثرترین ابزارها برای انتقال ارزشها و فضایل اهلبیت علیهمالسلام به این نسل است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: موضوعات جشنواره، شامل مفاهیم مرتبط با زندگی و سیره امام رضا (ع)، مقام والای اهلبیت (ع)، زیارت و مفاهیم اخلاقی و انسانی برگرفته از فرهنگ رضوی است و علاقهمندان میتوانند آثار خود را در این حوزهها سروده و ارسال کنند.
سیدمحمدرضا جوادی درباره مهلت و نحوه شرکت افزود: شاعران توجه داشته باشند که آخرین مهلت ارسال آثار، پایان آذرماه ۱۴۰۴ است.
او تصریح کرد: شرکتکنندگان موظفاند آثار خود را در قالب فایل Word (تایپ شده در قلم BNAZANIN با فونت ۸ پوینت) و حداکثر ۵ اثر به صورت الکترونیکی از طریق سامانه portal.ahamasoor.ir ارسال کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به نفرات برتر، پس از داوری کامل آثار، در نیمه دوم دیماه ۱۴۰۴ به میزبانی این استان برگزار خواهد شد.