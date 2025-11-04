پخش زنده
امام جمعه خوی گفت: روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، سیزدهم آبان نماد بیداری ملت ایران است و نسل امروز انقلاب باید راه شهدای دانشآموز را ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، آیین نواختن زنگ استکبارستیزی با حضور حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه خوی، جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانشآموزان در مدرسه شاهد امام حسین علیه السلام این شهرستان برگزار شد.
در این آیین، حجتالاسلام قاسمخانی با گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموزان شهید و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، سیزدهم آبان را نماد بیداری ملت ایران دانست و گفت: نسل امروز انقلاب باید با بصیرت، ایستادگی و حضور فعال در صحنه، راه شهدای دانشآموز را ادامه دهد.
وی افزود: دشمنی استکبار با ملت ایران همچنان ادامه دارد و تنها راه مقابله با آن، حفظ وحدت، پیروی از ولایت فقیه و تقویت ایمان و خودباوری در میان نوجوانان و جوانان است.
در پایان این مراسم، زنگ استکبارستیزی به صورت نمادین نواخته شد و دانشآموزان با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، انزجار خود را از سیاستهای استکباری اعلام کردند.