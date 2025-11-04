پخش زنده
با حضور استاندار خراسان رضوی در شهرک صنعتی بینالود نیشابور، یک طرح نیروگاهی افتتاح و ساخت یک طرح نیروگاهی دیگر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم، نیروگاه پنج مگاواتی یکی از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی بینالود به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی و نصب پنج مگاوات نیروگاه دیگر این واحد نیز آغاز شد.
غلامحسین مظفری در این مراسم و در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال، استان از مرز تولید ۴۰۰ مگاوات انرژی پاک عبور کند و در سه سال آینده نیز به بیش از سه هزار مگاوات تولید انرژی پاک دست یابد.
او افزود: بزرگترین مزیت افتتاح این نیروگاهها آن است که طرحها در حوزه کشاورزی و صنعت اجرا شده و متعلق به خرده مالکانی است که میتوانند با استفاده از این ظرفیت، بخش زیادی یا حتی تمام نیاز خود را برطرف کنند.
وی ادامه داد: خراسان رضوی در حوزه انرژیهای خورشیدی و انرژیهای پاک، چه در بخش کشاورزی و صنعت، پیشتاز و پیشقدم است، ضمنا در آینده نزدیک در زمینه مصرف خانگی و استفاده از پنلهای خورشیدی برای مصارف خانگی نیز با سرعت بیشتری وارد عمل خواهیم شد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه گفت: در حوزه طرحهای بزرگ نیز پیشبینی شده که تا پایان امسال به تعهدی که بر اساس تقسیم کار ملی برای استانها مشخص شده است، عمل شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز در این مراسم در خصوص نیروگاه پنج مگاواتی این واحد تولیدی گفت: نیروگاه «توان پویان ایلیا» از نوع تولید همزمان برق و حرارت (CHP) است و توان تولید برق معادل پنج هزار خانوار را دارد.
حسن نوربخش افزود: مصرف گاز در این نیروگاه به میزان دو هزار و ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت است و همه تجهیزات آن از پنج محصول شرکتهای دانش بنیان و کاملا بومی است.
وی ادامه داد: با توجه به نقش و جایگاه این نیروگاهها و ضرورت ایجاد ظرفیت تولید انرژی در سطح استان و مشهد، تلاش میشود با حذف قوانین و فرایندها ساخت این نیروگاهها سرعت گیرد.
استاندار خراسان رضوی همچنین در جریان سفر به شهرستان زبرخان، با حضور در شرکت فرآوردههای لبنی بینالود از بخشهای مختلف این مجموعه شامل خطوط تولید، بستهبندی و انبار محصولات بازدید و بر حمایت از صنایع فعال، رفع موانع موجود، تامین زیرساختهای مورد نیاز و تسهیل فرآیندهای توسعهای در بخش صنعت و کشاورزی تاکید کرد.
شهرک صنعتی بینالود ۱۱۰ هزار هکتار وسعت دارد که ۷۰ هکتار از آن کاربرد صنعتی دارد.
این شهرک در ۵۰ کیلومتری جاده مشهد- نیشابور واقع شده و صنایع بزرگی مانند ایران خودرو خراسان در آن قرار گرفته است.