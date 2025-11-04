پخش زنده
در راستای ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف آب، تفاهمنامهای میان آبفا منطقه دزفول و آموزش و پرورش این شهرستان جهت اجرای جشنواره نخستین واژه آب در ۴۰ مدرسه امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر ظاهر طحان مدیر آموزش و پرورش دزفول اظهار کرد: آموزش مفاهیم اساسی زندگی از جمله اهمیت آب و نقش آن در تداوم حیات، باید از دوران ابتدایی در ذهن دانشآموزان نهادینه شود.
وی افزود: آشنایی کودکان با مفهوم صرفهجویی، استفاده درست از منابع طبیعی و درک ارزش آب، میتواند در شکلگیری رفتارهای مسئولانه و آیندهساز آنان تأثیر بسزایی داشته باشد.
رئیس اداره آموزش و پرورش دزفول تصریح کرد: همکاری آموزش و پرورش و آبفا میتواند الگوی مؤثری برای آموزش عملی مفاهیم مختلف در مدارس باشد و زمینهساز پرورش نسلی آگاه نسبت به منابع حیاتی کشور شود.
ظاهر طحان در ادامه با اشاره به گستره اجرای این طرح در مدارس شهری و روستایی گفت: برگزاری جشن «نخستین واژه آب» در ۴۰ مدرسه دزفول فرصتی ارزشمند برای آموزش مفاهیم در قالبی شاد و آموزشی است. وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب از دوران کودکی، تضمینکننده پایداری منابع آبی در آینده خواهد بود و این هدف جز با مشارکت نهادهای آموزشی و فرهنگی محقق نمیشود.
حسین سعادتیفر، مدیر آبفا منطقه دزفول نیز در این مراسم با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: موضوع آب امروز به یکی از مهمترین دغدغههای جهانی تبدیل شده و تربیت نسل آینده با آگاهی نسبت به ارزش این ماده حیاتی از اولویتهای مجموعه آبفا است.
وی گفت: همکاری با آموزشوپرورش برای اجرای جشن «نخستین واژه آب» گامی مهم در راستای نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه و انتقال پیامهای آموزشی در قالبی ساده و جذاب به دانشآموزان است.
سعادتیفر عنوان کرد: مجموعه آبفا منطقه دزفول تلاش دارد با حضور در مدارس و برگزاری برنامههای آموزشی و فرهنگی، دانشآموزان را به سفیران آب در خانوادهها و جامعه تبدیل کند.
به گفته وی، آموزش از سنین پایین میتواند مسیر رفتارهای آینده را تغییر دهد و از بروز بحرانهای آبی در سالهای آتی جلوگیری کند.
مدیر آبفا منطقه دزفول ضمن قدردانی از همکاری آموزشوپرورش شهرستان، تأکید کرد: استمرار اینگونه برنامهها و توسعه فعالیتهای فرهنگی مرتبط با آب، میتواند نقش مؤثری در تحقق شعار «آب مایه حیات، صرفهجویی ضامن آینده» داشته باشد.
سعادتی فر ابراز امیدواری کرد که با استمرار همکاریهای بینبخشی، شاهد ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ منابع آبی در جامعه باشیم.