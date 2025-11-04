

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هندبال بانوان بزرگسالان از ۱۴ تا ۱۹ آبان ماه به میزبانی فدراسیون هندبال و در تهران برای حضور در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض برگزار می‌شود.

در این مرحله از اردو ۱۶ بازیکن از سوی آنا کریستیانا سیائورا فراخوانده شدند که اسامی آن‌ها به شرح زیر است:

فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطن پرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زنده بودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی که از ۲۲ آبان ماه آغاز می‌شود، با تیم‌های ترکیه، گینه و مالدیو در یک گروه قرار دارد.