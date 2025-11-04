پخش زنده
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت کمیته تأمین مالی با همکاری وزارت اقتصاد گفت: روشهای جدید و نوین تامین مالی برای تولید کنندگان ایجاد شده است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمد اتابک در بازدید از نمایشگاه صنعت و معدن در مورد تأمین رفع نیازهای تولیدکنندگان در حوزه مواد اولیه افزود: بحث تأمين مالی را برای تولید کنندهها پیگیری میکنیم در کمیته تأمين مالی با همکاری وزارت اقتصاد از بانک مرکزی کمک گرفتهایم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و بانکهای عامل سعی میکنند که مقدار زیادی تأمین مالی تولید کنندگان را انجام بدهند.
وزیر صمت اضافه کرد: روشهای جدید و نوین تأمین مالی برای تولید کنندهها ایجاد شده است که نیاز به تمکن مالی ندارد بلکه با ایجاد قراردادها، تأمين مالی صورت میگیرد از این رو تولید کنندگان میتوانند از این روشهای نوین استفاده کرده و شرایط بهبود یابد.
وی با بیان اینکه نیازهای صنعت داخلی سازی شده است، گفت: در طول این سالهایی که نمایشگاه معدن برگزار میشود، توانمندیهای صنعت از اینکه نیازهای صنعت داخلیسازی شده و امتحانش را پس داده است میبینیم که در حد کیفیت بسیار خوب شرکتهای بینالمللی در مجموعههای معدنی است.
اتابک افزود: امسال هم تعداد شرکتهای تازه تاسیس و هم تعداد شرکتهای قدیمی در نمایشگاه زیاد است و هم میزان تولیداتی که کردن مناسب و بازار محور بوده است و توانسته مقدار زیادی از نیاز صنایع معدن کشور را تامین کند.
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته (ایران کانماین ۲۰۲۵) ۱۱ آبان ماه آغاز به کار کرد و تا ۱۴ ادامه دارد؛ در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۴۰۰ مجموعه حضور دارند که ۱۸۵ شرکت داخلی و ۲۹ شرکت خارجی از کشورهای اسپانیا، بلاروس، ترکیه، چین، ژاپن و کره جنوبی حضور دارند.
این نمایشگاه با مشارکت گسترده تولیدکنندگان، تامین کنندگان و شرکتهای دانش بنیان، میزبان ۲۶۰ شرکت داخلی و ۱۰۷ شرکت خارجی از سه کشور چین، ترکیه و تایوان است.
ارتقا کیفیت محصولات داخلی و نوسازی صنعتی با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته
اتابک همچنین در بازدید از نمایشگاه «فرِّ ایران» بر اهمیت بهرهمندی از شرکتهای دانشبنیان در نوسازی صنعتی، تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، بهویژه نانوفناوری، میتواند کیفیت محصولات داخلی را ارتقا داده و وابستگی صنعتی کشور را کاهش دهد.
وزیر صمت ادامه داد: همکاری میان صنایع بزرگ و شرکتهای فناور، مسیر اصلی تحول تولید و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان است و حمایت از این محصولات، در اولویت سیاستهای وزارت صمت قرار دارد.
نمایشگاه فرایران با هدف ارائه تازهترین دستاوردهای فناورانه ساخت ایران، شتابدهی به نوسازی صنعتی کشور، تقویت پیوند میان صنایع مادر و شرکتهای فناور و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری در حوزههای راهبردی، همزمان با شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی نانو از ۱۱ تا ۱۴ آبانماه ۱۴۰۴ در حال برگزاری است.