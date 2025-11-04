پخش زنده
امروز: -
همایش تبیین نقش داوری حرفهای و پنجمین همایش استانی صبر با حضور معاون رئیس قوه قضاییه در بیرجند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در این همایش گفت: قوه قضاییه باید روشهای آسان و خوب داوری حرفهای را شناسایی و با آن در بین دادگستریها عمل کند و پیچیدگی و معطلی پروندههای دادرسی را از مشکلات و نواقص نظام قضایی عنوان کرد.
حجت الاسلام صادقی گفت: کار دادرسی از سهولت نباید به سختی و مشکل به پیش رود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: تمام امور قوه قضاییه بر اساس تحقیق و بررسیهای علمی و استانداردسازی صورت میگیرد و بر همین اساس کل دادگستریهای کشور مسیر خود را بر اساس شاخصههای استانداردسازی به پیش میبرند.
حجت الاسلام صادقی گفت: فرهنگ اسلام در مصالحه و اخلاق است به صورتی که اول در حکمها باید با اخلاق و صلح مسئله حل شود و اگر مسئله حل نشد وارد راههای حقوقی شویم.
وی همچنین از تثبیت قانون شورای حل اختلاف خبر داد و گفت: بیمههای معوقه شوراهای حل اختلاف با توافق سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هم گفت: با سه پویش به عشق علی بن موسی الرضا (ع)، به امیر مومنان میبخشم و بخشایش حسینی در شش ماهه اول سال جاری ۸۹ نفر از زندانیان از زندانهای استان آزاد شدهاند.
عبداللهی از وجود سه هزار و ۵۳۲ پرونده حقوقی و کیفری در راستای این پویشها که منتهی به سازش شدهاند خبر داد و گفت: برای ۳۲۱ نفر ابلاغ صلح یاری صادر شده است.
وی افزود: در نیمه نخست امسال هزار و ۸۴۹ فقره منتهی به سازش شده است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: ۵۲ پرونده در سطح استان منتهی به سازش و ۳۶ هیئت صلحی در نقاط مختلف استان راهاندازی و ۶ هیئت صلحی نیز در بقاع متبرکه راه اندازی شده است.