به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در این همایش گفت: قوه قضاییه باید روش‌های آسان و خوب داوری حرفه‌ای را شناسایی و با آن در بین دادگستری‌ها عمل کند و پیچیدگی و معطلی پرونده‌های دادرسی را از مشکلات و نواقص نظام قضایی عنوان کرد.

حجت الاسلام صادقی گفت: کار دادرسی از سهولت نباید به سختی و مشکل به پیش رود.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: تمام امور قوه قضاییه بر اساس تحقیق و بررسی‌های علمی و استانداردسازی صورت می‌گیرد و بر همین اساس کل دادگستری‌های کشور مسیر خود را بر اساس شاخصه‌های استانداردسازی به پیش می‌برند.

حجت الاسلام صادقی گفت: فرهنگ اسلام در مصالحه و اخلاق است به صورتی که اول در حکم‌ها باید با اخلاق و صلح مسئله حل شود و اگر مسئله حل نشد وارد راه‌های حقوقی شویم.

وی همچنین از تثبیت قانون شورای حل اختلاف خبر داد و گفت: بیمه‌های معوقه شورا‌های حل اختلاف با توافق سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هم گفت: با سه پویش به عشق علی بن موسی الرضا (ع)، به امیر مومنان می‌بخشم و بخشایش حسینی در شش ماهه اول سال جاری ۸۹ نفر از زندانیان از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

عبداللهی از وجود سه هزار و ۵۳۲ پرونده حقوقی و کیفری در راستای این پویش‌ها که منتهی به سازش شده‌اند خبر داد و گفت: برای ۳۲۱ نفر ابلاغ صلح یاری صادر شده است.

وی افزود: در نیمه نخست امسال هزار و ۸۴۹ فقره منتهی به سازش شده است.

رئیس کل دادگستری استان گفت: ۵۲ پرونده در سطح استان منتهی به سازش و ۳۶ هیئت صلحی در نقاط مختلف استان راه‌اندازی و ۶ هیئت صلحی نیز در بقاع متبرکه راه اندازی شده است.