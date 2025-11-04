به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ درمراسمی دکترمحمد فتحعلی لو به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی معرفی واز زحمات سهراب عبدالله زاده رئیس قبلی قدردانی شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور دراین مراسم گفت:دانشگاه جامع علمی کاربردی از نظر آموزشی باسایر دانشگاه‌های کشور بسیار متفاوت بوده وتمرکز آن بر آموزش مهارتی وارتباط مستقیم با بازار کاراست.

محمد رضا خلیلی افزود:رسالت این دانشگاه ایجاد اشتغال و آموزش تکنسین مورد نیاز صنعت وجامعه بابرنامه‌های نوآورانه بوده که توانسته بستری مناسب برای دانشجویان فراهم کند.

دراین مراسم محمود رضا زاد رئیس دانشگاه ارومیه وفلاح مشاوراستاندار درامور پژوهشی هم بررسالت خوددرامرکمک به مهارت آموزی دانشگاه علمی کاربردی تأکید کردند.