مدیر دارالقرآن بسیج سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با بیان اینکه بیش از ۱۷۷ هزار نفر از این استان در سی‌ودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: استان خوزستان در بین دیگر استان‌های کشور، از جهت آمار ثبت‌نام‌کنندگان رتبه اول را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی سواری، مدیر دارالقرآن بسیج سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با بیان اینکه بیش از ۱۷۷ هزار نفر از این استان در سی‌ودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: مهلت نام‌نویسی مسابقات به پایان رسید و استان خوزستان در بین دیگر استان‌های کشور، از جهت آمار ثبت‌نام‌کنندگان رتبه اول را کسب کرده است.

مدیر دارالقرآن بسیج سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان بیان کرد: طبق آمار، شهرستان‌های دشت آزادگان، شادگان، بندر امام (ره)، گتوند، هندیجان، ناحیه امام حسین (ع) (غرب اهواز)، شهرستان آغاجاری، خرمشهر، بهبهان، کرخه، شوشتر، اندیمشک، دزفول و شهرستان دزپارت به ترتیب بیشترین ثبت‌نام‌کنندگان را در استان داشته‌اند.

وی درباره برنامه‌زمان‌بندی مسابقات نیز اظهار کرد: مرحله حوزه‌ای و شهرستانی تا پنجم آذرماه سال جاری برگزار می‌شود. پس از آن منتخبان به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند که این مرحله نیز تا پایان آذرماه برگزار خواهد شد. برگزیدگان مرحله استانی، برای شرکت در مسابقات کشوری به سازمان بسیج معرفی خواهند شد. مسابقات کشوری، دی‌ماه برگزار خواهد شد.

سواری گفت: مسابقات قرآن بسیج در بخش‌های فردی، گروهی و خانوادگی برگزار می‌شود.