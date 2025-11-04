پخش زنده
رئیس سازمان حج و زیارت و سفیرعربستان سعودی در ایران با یکدیگر دیدار و دربارۀ حج تمتع آتی و تسهیل خدمات رسانی به حجاج و زائران سفرهای عمره مفرده گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ علی رضا رشیدیان در این دیدار سطح همکاریهای دو کشور را ممتاز و خدمت رسانی به حجاج را مثبت ارزیابی کرده و از خدمات و تلاشهای مسئولان کشور میزبان در حج گذشته (حج تمتع ۱۴۰۴) به ویژه در حوزه تسهیل بازگشت زائران ایرانی تشکر کرد.
آقای رشیدیان با اشاره به اعطای جایزه لبیتم به کشورمان گفت: بحمدالله سال گذشته خدمات رسانی مناسبی به حجاج ایرانی انجام شد و اقدامات اجرایی مطابق برنامه ریزیها پیش رفت که در مقاطع مختلف نیز شاهد همکاری و حمایتهای مسئولان حج عربستان سعودی بودیم، امیدواریم در اجرای عملیات حج پیش رو هم مانند سال گذشته در ارائه خدمات و برگزاری مراسمها و همکاریهای دو طرف شاهد تداوم این رویکرد مبارک باشیم.
وی با بیان اینکه عمق روابط دو کشور بسیار خوب و سازنده است افزود: اراده دو طرف به سمت تعمیق بیشتر تعاملات پیش میرود و بالتبع نیاز است که در حوزه حج هم این رویکرد تداوم و گسترش یابد.
رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: سفارت عربستان در تهران به مانند سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض نقش سازندهای در توسعه و تحکیم روابط دو کشور و حوزه حج دارد و امیدواریم پیشنهادات و رایزنیهای سفیر در زمینههای مختلف موجب تسهیل هر چه بیشتر در امور زائران شود.
آقای رشیدیان همچنین از پیام تبریک وزیر کشور عربستان سعودی که ریاست شورای عالی حج این کشور را نیز برعهده دارد، تشکر کرد و همچنین از پیام شفاهی وزیر حج و عمره که سفیر بیان کرد قدردانی و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک میزبان وزیر حج و عمره عربستان در ایران باشیم.
افزایش سهمیه حج تمتع ۱۴۰۵ مطابق با جمعیت کشورمان، بهره مندی از ظرفیت فرودگاه طائف برای حجاج ایرانی، مذاکره با شرکتهای هواپیمایی سعودی برای بهره مندی از ظرفیت پروازی، بخشی از مطالب مطرح شده در این نشست بود.
عبدالله بن سعود العنزی سفیر عربستان در کشورمان نیز در این دیدار با تبریک مجدد انتصاب علی رضا رشیدیان به عنوان رئیس سازمان حج و زیارت گفت: الحمدالله سال گذشته ارتباطات و خدمات رسانی مناسبی از سوی حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران انجام شد که موجب دریافت جایزه لبیتم شد و امیدواریم استمرار خدمات مثبت اجرایی را در موسم پیش رو شاهد باشیم.
سفیر عربستان سعودی در ایران ابراز امیدواری کرد رایزنیها و تعاملات دو کشور موجب خدمت رسانی هرچه بهتر به ضیوف الرحمان شود و سفارت عربستان در این باره آماده همکاری بیش از پیش است.