به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام و المسلمین حسین روحانی نژاد در این سفر از طرح‌های مسکن ۶۰۰ و ۶۹۰ واحدی شهرک بهشتی، کوی پرواز و کارگاه تولید مصالح بنیاد مسکن با تولید روزانه یک هزار بلوک سقفی، یک هزار و ۵۰۰ متر تیرچه صنعتی، ۴۰۰ مترمکعب بتن و هشت هزار بلوک دیواری بازدید و از نزدیک روند اجرا ساخت مسکن در شهر همدان را بررسی کرد.

او تصریح کرد: در راستای تامین زمین به متقاضیان روستایی کشور یک میلیون قطعه زمین آماده واگذاری به صورت ۹۹ ساله است و افرادی که شرایط دریافت زمین در سامانه راه و شهر سازی را داشته باشند می‌توانند درخواست واگذاری زمین کنند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن کشور با اشاره به وظایف این نهاد انقلابی در راستای محرومیت زدایی روستا‌ها گفت: تاکنون سه میلیون واحد معادل پنجاه و هفت درصد واحد‌های روستایی کشور نوسازی و مقاوم سازی شده‌اند که طبق برنامه ریزی‌ها تا سال ۱۴۱۰ جشن پایانی نوسازی و مقاوم سازی خانه‌های روستایی کشور برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین حسین روحانی نژاد افزود: نوسازی و مقاوم سازی پنج شهر استان همدان به پایان رسیده و در ۹۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان طرح هادی و مطالعات روستا به اتمام رسیده است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان هم مهمترین مشکل این استان را تامین مسکن شهروندان بیان کرد و گفت: متاسفانه در روند اجرای این بخش مشکلات بسیاری وجود دارد که مسئولان باید برای جبران عقب افتادگی‌ها چاره اندیشی کنند.

حجت الاسلام شعبانی موثقی در ادامه خواستار تخصیص زمین به روستا‌ها در استان همدان شد و افزود: در ثبت نامی سال گذشته مردم شهر از واگذاری زمین در روستا‌ها استقبال کردند و برخی از متقاضیان با انصراف از مسکن شهری در طرح‌های مسکن روستایی ثبت نام کردند.