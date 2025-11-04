پخش زنده
فرماندار یزد: ساخت ورودی مناسب و شایسته مردم شاهدیه در اولویت قرار دارد و به زودی شاهد تحقق این امر خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدجوادآقایی فرماندار یزد در حاشیه جلسه رسیدگی به مسائل و مشکلات ورودی شهر شاهدیه و کنارگذر، ضمن بررسی طرحها و برنامههای مرتبط، بر اهمیت رفع نواقص و بهبود وضعیت ورودیهای این شهر تأکید کرد.
وی گفت: در این جلسه، ادارات مرتبط دعوت شدند تا نظرات و طرحهای خود را ارائه دهند. خوشبختانه، اداره اوقاف برنامهای مطلوب برای ورودی امامزاده سلطان ارائه کرده است.
آقایی افزود: با توجه به اعتراضات مردمی درباره شکل و شمایل ورودی شهر شاهدیه، تصمیم گرفته شد اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای نسبت به تدوین مجدد طرح، با همکاری مشاور مربوط، در اسرع وقت اقدام و تاییدیه لازم را اخذ کند.
فرماندار یزد تصریح کرد: ساخت ورودی مناسب و شایسته مردم شاهدیه در اولویت قرار دارد و به زودی شاهد تحقق این امر خواهیم بود.