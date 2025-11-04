پخش زنده
بخشدار بخش مرکزی سردشت گفت: برای اجرای طرحهای عمرانی در ۱۵ روستای این بخش ۳۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بخشدار بخش مرکزی سردشت گفت: در راستای سیاستهای دولت چهاردهم، طرحهای عمرانی متعددی در ۱۵ روستای این بخش اجرا شده است.
حسین بالقچی افزود: جدولگذاری، احداث دیوار حائل، سنگفرش پیادهراهها، زیرسازی، تسطیح و آسفالت معابر روستایی و همچنین مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی از جمله اقدامات انجامشده در این روستاهاست.
بخشدار بخش مرکزی با اشاره به میزان اعتبار این طرحها اظهار کرد: تاکنون ۳۲۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژهها هزینه شده که ۴۰ درصد آن با مشارکت مردمی و دهیاریها تأمین شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سردشت نیز گفت: در راستای توسعه و آبادانی روستاها، ۸ روستای بخش مرکزی از طرح هادی بهرهمند شدهاند.
حامد محمدی افزود: با همکاری مردم، تاکنون ۳۰ هزار متر مربع از معابر روستایی این بخش آسفالت شده که برای اجرای آن ۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی با اشاره به روند رو به رشد اجرای طرحهای هادی در شهرستان سردشت تصریح کرد: امسال شاخص اجرای طرح هادی در این شهرستان از ۳۸ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافته است.