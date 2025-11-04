۱۸ هزار و ۸۷۶ دانش‌آموز دختر و پسر خراسان جنوبی از خدمات حمایتی، فرهنگی و آموزشی کمیته امداد امام خمینی(ره) بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با گرامیداشت ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز گفت: از این تعداد ۹ هزار و ۷۰۲ دانش‌آموز پسر و ۹ هزار و ۱۷۴ دانش‌آموز دختر هستند.

عرب با اشاره به اهمیت نقش دانش‌آموزان در آینده کشور افزود: این دانش‌آموزان، سرمایه‌های انسانی و فکری جامعه فردا هستند و کمیته امداد امام خمینی(ره) با تمام توان تلاش می‌کند مسیر رشد علمی، فرهنگی و اعتقادی آنان هموار شود.

عرب گفت: از مجموع دانش‌آموزان زیرپوشش پنج هزار و ۱۴۶ دانش‌آموز در مقطع ابتدایی اول، ۵ هزار و ۹۱ نفر دانش‌آموز ابتدایی دوم، ۵ هزار و ۴۰ دانش‌آموز متوسطه اول و ۳ هزار و ۵۹۹ نفر در مقطع متوسطه دوم مشغول تحصیل هستند.

به گفته وی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اجرای طرح‌های «تحصیل همگانی»، «بازگشت به تحصیل» و «حمایت از دانش‌آموزان مستعد» درصدد است هیچ دانش‌آموزی به‌دلیل مشکلات معیشتی از تحصیل بازنماند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همچنین از شناسایی هزار و ۱۸۷ دانش‌آموز مستعد و نخبه در حوزه‌های علمی، فرهنگی، قرآنی، هنری و ورزشی خبر داد و گفت: این دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت‌های ویژه کمیته امداد در مسیر رشد و شکوفایی استعداد‌های خود قرار دارند.

عرب با اشاره به حضور موفق دانش‌آموزان امداد در مدارس استعداد‌های درخشان افزود: در سال تحصیلی جاری، ۱۰۱ نفر از دانش‌آموزان زیرپوشش استان در آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه پذیرفته شده‌اند که نشان‌دهنده تلاش و خودباوری این افراد است.