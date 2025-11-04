به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه طی هفت ماه سال جاری یک میلیون و ۴۳۵ هزار و ۱۸۳ واحد خون در سراسر کشور اهدا شده است، اظهار داشت: طی مدت یاد شده استان سیستان و بلوچستان با بیش از ۱۳ درصد، استان زنجان با نزدیک به ۱۳ درصد و استان فارس با نزدیک به ۹ درصد بیشتری رشد آمار اهدای خون طی مدت یاد شده را به خود اختصاص داده‌اند.

شهرام میرزایی افزود: شاخص اهدای خون بانوان گرچه اندکی افزایش نشان می‌دهد، اما همچنان کمی کمتر از ۵ درصد اهدای خون کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اعلام کرد: بررسی آمار نشان می‌دهد که استان لرستان و خراسان شمالی با نزدیک به ۹ درصد، استان قزوین با نزدیک به ۸ درصد و کرمانشاه وایلام با کمی بیش از ۷ درصد از بالاترین شاخص اهدای خون بانوان برخوردار هستند.

میرزایی افزود: طی مدت یاد شده استان تهران با ثبت ۲۲۱ هزار و ۴۰۶ اهدای خون بیش از ۱۵ درصد خون اهدایی کشور را به ثبت رسانده است و پس از آن استان‌های فارس با نزدیک به ۸ درصد و استان خراسان رضوی با بیش از ۷ درصد رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران، شاخص اهدای مستمر طی هفت ماه گذشته را نزدیک به ۵۵ درصد دانست و افزود: استان‌های سمنان با شاخص اهدای مستمر بیش از ۶۸، گلستان با نزدیک به ۶۶ و قم با بیش از ۶۵ درصد، بیشترین خون اهدایی را از اهدا کنندگان یاد شده به دست آورده‌اند.

وی با اشاره به ترکیب گروه‌های خونی در کشور گفت: بیش از ۳۴ درصد از اهدا کنندگان دارای گروه خونی O+ هستند و این گروه خونی بیشترین فراوانی را بین اهدا کنندگان داراست.

دارندگان این گروه خونی غیر از گروه‌های منفی به همه گروه‌های خونی می‌تواند خون اهدا کند. اما AB- با فراوانی کمتر از ۱ درصد کمترین میزان خون دریافتی از اهدا کنندگان را به خود اختصاص داده است. این گروه خونی خوشبختانه از تمام گروه‌های خونی منفی می‌تواند خون دریافت کند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از تمامی اهدا کنندگانی که این کار انسان دوستانه و نجات بخش را در برنامه زندگی خود قرار داده‌اند، از هموطنان دعوت کرد تا با اهدای خون ضامن سلامت جامعه باشند و از توسعه روز افزون علم پزشکی حمایت کنند، زیرا بسیاری از درمان‌ها نیازمند خون و فراورده‌های آن است و ارتقای علم پزشکی، افزایش متخصصان، فضا‌ها و امکانات پزشکی افزایش روز افزون اهدای خون را برای حمایت از درمان طلب می‌کند.