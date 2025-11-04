به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین کود ازته موردنیاز برای کشت پاییزه در سطح استان مازندران خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود: خوشبختانه با برنامه ریزی‌های صورت گرفته از ابتدای سال جاری تا کنون مقدار ۶۵ هزار تن کود کشاورزی ازته برای بخش کشاورزی استان مازندران تامین شده و از این میزان ۵۷ هزار تن آن در بین کشاورزان در ۲۲ شهرستان مازندران توزیع شد و بقیه در دست توزیع است.