امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

حربه جدید صهیونیست‌ها برای اسرای فلسطینی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳- ۱۶:۵۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
پرونده سنگین جنایات آمریکا در ایران
پرونده سنگین جنایات آمریکا در ایران
۱۴۰۴-۰۸-۱۲
خبرهای مرتبط

واکنش حماس به تصویب پیش نویس قانون اعدام اسرا در کنست

۵۰۳ فلسطینی محکوم به حبس ابد از بند رها شدند

برخی از اسرا در زندان‌های رژیم صهیونی نقص عضو شدند

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، رژیم صهیونیستی ، شکنجه اسیران فلسطینی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 