به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت روز شهید ضمن درود فرستادن به همه خانواده‌ها و نزدیکان شهدا، از جایگاه والای آنان تجلیل کرد و گفت: به خانواده‌های شهدا درود می‌فرستیم و به آنان افتخار می‌کنیم. شهادت امتیاز بزرگی است که خداوند سبحان به کسانی ارزانی داشته است که در مسیر الهی گام برداشته و در راه او جان خود را تقدیم کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه در شهادت هیچ خسارتی وجود ندارد، افزود: «خداوند به شهدا آنچه را که برتر از زندگی دنیوی می باشد، عطا فرموده است.

این سخنان رهبر انصارالله در حالی بیان شد که هر ساله مردم یمن در روز شهید با برگزاری مراسم بزرگداشت، یاد و خاطره جان‌باختگان راه مقاومت را گرامی می‌دارند.

شهادت مرتبه ایمانی والایی است

سید عبدالملک بدرالدین با گرامیداشت روز شهید تأکید کرد که شهادت مرتبه‌ای والا از ایمان است و ملتی که روحیه جهاد و شهادت را در خود زنده نگه دارد، هرگز دچار ذلت و نابودی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه شهادت مرتبه‌ای ایمانی و والا است، افزود: این مقام زمانی حاصل می‌شود که انسان به آمادگی کامل برای فدا کردن جان خود در راه خدا برسد.

رهبر انصارالله یمن گفت: شهادت در راه خدا جایگزین زندگی نیست، بلکه نشانگر حیات حقیقی است.

وی ادامه داد: امتی که روحیه جهاد و فرهنگ شهادت را در خود تقویت می‌کند، قدرت می‌گیرد، از خطرها در امان می‌ماند و از ذلت و نابودی مصون خواهد بود.

آمریکائی‌ها اذعان کردند در ۲۰ سال گذشته، سه میلیون نفر را کشتند

سید عبدالملک بدرالدین، رهبر جنبش انصارالله یمن، در سخنرانی به مناسبت روز شهید با استناد به اعترافات اخیر آمریکایی‌ها، فاجعه کشتار میلیون‌ها نفر از مردم منطقه را در طول دو دهه گذشته توسط آمریکا مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به وقایع تاریخی، افزود که فجایع بزرگی در تاریخ امت رخ داده است، از مراحل گذشته و دوران استعمار تا شرایط کنونی.

رهبر جنبش انصارالله یمن در بخش دیگری از سخنانش، به اعتراف اخیر آمریکایی ها اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها امسال اذعان کردند که در طول بیست سال گذشته حدود سه میلیون نفر را کشتند که بیشتر آنها از مردمان این امت بودند که در مناطق مختلف کشته شدند.

تکفیری‌ها دشمنی خود را به سمتی منتقل کردند که آمریکا و اسرائیل خواهان آن بودند

رهبر انصارالله یمن گفت: میان جنبش تکفیری‌ها و دیگر گروه‌ها و تشکیلات شاهد بودیم که مسیر دشمنی آنها تغییر کرد و به سمتی هدایت شد که آمریکا و اسرائیل می‌خواست.

وی افزود: شهادت نتیجه حمایت از مردم و دور کردن خطر از آنها و مقابله با طغیان و جنایتکاران است.

اهداف دشمنان به بردگی کشیدن ملت هاست

سید عبدالملک بدرالدین گفت: اهل باطل، ظلم و طغیان با اهداف شیطانی عمل می‌کنند و اقدامات جنایتکارانه در پیش می‌گیرند، مانند کاری که آمریکا و اسرائیل و کسانی که با آنها مرتبط هستند، انجام می‌دهند. اهداف دشمنان بردگی مردم برای غارت ثروت‌های کشور‌ها و اشغال آنها و تسلیم کردن جوامع و سوء استفاده از آنهاست.

وی افزود: شهدا اصحاب آرمان حق و موضع حق هستند و سهم آنها عظیم است زیرا آنها با روحیه جهادی در راه خدا حرکت کردند و از قید و بند‌هایی که دیگران دارند آزاد شدند.

شهدا با روحیه شهادت بیشترین سهم را در مواضع سرنوشت‌ساز کسب کردند

رهبر جنبش انصارالله یمن با تأکید بر نقش محوری شهدا در تثبیت ارزش‌های اسلامی، اظهار داشت: ترس از شهادت مانع حرکت بسیاری از افراد در مواضع حساس می‌شود، در حالی که شهدا با از خودگذشتگی مؤثر، بیشترین سهم را در این عرصه‌ها به دست آوردند.

وی شهدا را مایه افتخار امت و الگو‌های الهام‌بخشی معرفی کرد که وصیت‌هایشان درس‌آموز نسل‌های آینده است.

جوامعی که از شهادت می‌ترسند، در برابر دشمن در هم می‌شکنند

سید عبدالملک بدرالدین گفت: جوامع آزاد و عزیز روحیه معنویشان عالی است، اراده فولادین دارند و به سبب نگرانی‌ها و ترس‌ها در هم نمی‌شکنند. این در حالی است که جوامع بزدل، از شهادت می‌ترسند. این جوامع در برابر دشمنان خود تسلیم می‌شوند و عزم و اراده آنها در هم می‌شکند. جوامعی که ترس و وحشت و نگرانی شدید دارند، خود را محدود می‌کنند. تاریخ شاهد این قضیه است.

رهبر انصارالله یمن افزود: بسیاری از جوامع بهای سنگینی به سبب تسلیم شدن پرداختند و عمل جدی در برابر دشمنانشان انجام ندادند که آنها را از شر و جنایت‌های دشمن حفظ کند.

نتیجه فداکاری در راه خدا عزتمندی و پیروزی است

سید عبدالملک بدرالدین در سخنانی به مناسبت روز شهید گفت: نتیجه فداکاری در راه خدا در دنیا پیروزی، عزت و سربلندی است و در آخرت پیروزی حقیقی و نعمت عظیم و سعادت ابدی است. زمانی که یک امت یا مجتمع مشخص در راه خدا حرکت می‌کند، صداقت دارد و فداکاری می‌کند، خداوند از آن حمایت می‌کند و آن را تنها نمی‌گذارد.

وی افزود: واقعیت نشان می‌دهد که مسیر قرآنی ما عزت و پیروزی در برابر دشمنان را افزایش داد آن هم در حالی که آنها امیدوار بودند عزم و اراده این ملت در هم بشکند. شواهدی درباره مومنان و رزمندگان وجود دارد که از خداوند تعالی پیروزی‌های بزرگ کسب کردند و الگو‌های بسیاری در عصر و زمانه ما و در طول تاریخ وجود دارد. جهاد در راه خدا بالاترین چیزی است که با آن مواجه می‌شویم، آن هم در حالی که مرگ انسان قطعی است.

یهودیان بدترین دشمنان امت اسلامی هستند سید عبدالملک بدرالدین در سخنانی به مناسبت سالروز شهید گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم ما امتی هستیم که هدف قرار گرفته‌ایم. فقط جهاد در راه خدا موجب دفاع از ما می‌شود. تسلیم شدن، سازش، ذلت و خواری در برابر دشمنان ما را از شر آنها حفظ نمی‌کند و خطر آنها را از ما هم دور نمی‌کند. جهاد در راه خدا مسئولیت مقدسی برای مقابله با شر و طغیان است و از جمله اقدامات ضروری است که امت برای حمایت از خود به آن نیاز دارد.

رهبر انصارالله یمن افزود: بدترین دشمنان ما در این عصر یهودیان هستند. آنها برای کشتار این امت و فاسد کردن و به بردگی کشیدن آن عمل می‌کنند.

هدف صهیونیست‌ها، امت (اسلامی) است نه فقط فلسطین

سید عبدالملک بدرالدین گفت: یهودیان می‌خواهند انتقاد و سرزنش‌ها در محافل امت اسلامی، علیه کسانی باشد که تسلط یهودیان را نمی‌پذیرند و در برابر آنها تسلیم نمی‌شوند. اگر امت اسلامی در مقابله با یهودیان حرکت می‌کرد پیروز می‌شد و به عزت و شرف می‌رسید. یهودیان صهیونیست کسانی هستند که با این امت خصومت داشتند؛ از همان ابتدای اشغالگری فلسطین تاکنون اینگونه بودند.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: فلسطین تنها هدف دشمنان نیست بلکه مقدمه است و پس از آن، همه امت (اسلامی) هدف قرار می‌گیرد.

فرهنگ و باور دشمن صهیونیست، جنایتکاری است

سید عبدالملک بدرالدین تصریح کرد: شدت جنایتی که دشمن اسرائیلی برای بیش از هفت دهه مرتکب شد کافی است تا هوشیار باشیم و بدانیم که دشمن خطرناک و جنایتکار است. مسئله این نیست که ما یهودیان صهیونیست را تحریک می‌کنیم. ملت فلسطین با یهودیان چه کاری انجام دادند که از سرتاسر جهان برای اشغال فلسطین آمدند؟ هیچ کاری انجام ندادند. یهودیان صهیونیست به این نیاز ندارند که طرفی آنها را تحریک کند. فرهنگ و تفکر و باور آنها شرارت و جنایتکاری و طغیانگری است. این در اقدامات آنها در هدف قرار دادن این امت ظهور و بروز یافت.

آمریکای ضامن، شریک در جنایت‌های دشمن صهیونیست است

رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت سالروز شهید گفت: صهیونیست‌ها پس از توافق آتش بس در غزه به حملات و کشتار ادامه می‌دهند و به تعهدات خود پایبند نیستند. آمریکای ضامن، شریک در جنایت‌های اسرائیل در غزه است و بقیه ضامن‌ها ناتوان از اجرای هر کاری هستند.

دشمن اسرائیلی به نقض توافق آتش بس ادامه می‌دهد

سید عبدالملک بدرالدین گفت: مقادیری از کمک‌های انسانی که درباره آنها موافقت شد، حق ملت فلسطین است که صرفا بخش اندکی از آن وارد نوار غزه شد. دشمن اسرائیلی به محاصره نوار غزه، بستن گذرگاه رفح و جلوگیری از انتقال بیماران و مجروحان ادامه می‌دهد. این در حالی است که این موارد در چارچوب توافق ذکر شده است. دشمن اسرائیلی به تخریب ساختمان‌ها در غزه ادامه می‌دهد و مانع از فراهم شدن چادر‌ها و همه نیاز‌های ملت فلسطین می‌شود.

دشمن اسرائیلی وحشیانه‌ترین جنایت‌ها را علیه اسرای فلسطینی مرتکب شد

کانال تلگرامی شبکه تلویزیونی المسیره در خبری فوری گزارش داد سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت سالروز شهید گفت دشمن اسرائیلی به ربودن فلسطینیان و شکنجه اسرای فلسطینی به وحشیانه‌ترین شکل ادامه می‌دهد. دشمن اخیرا قانون اعدام اسرای فلسطینی را صادر کرد و جنایتکارانش در زندان‌ها به خوار کردن و تهدید اسرا افتخار می‌کنند. دشمن اسرائیلی با اسرا با بدترین شکل ممکن رفتار کرد و وحشیانه‌ترین جنایت‌ها را علیه اسرا مرتکب شد. شمار شهدای اسیر فلسطینی به بیش از ۸۰ شهید رسید.

دشمن به یهودی سازی قدس ادامه می‌دهد

سید عبدالملک بدرالدین گفت: در این برهه از حملات به نوار غزه، دشمن به یهودی سازی قدس و تلاش برای از بین بردن همه نشانه‌های اسلامی آن ادامه می‌دهد. تاکید می‌کنیم که دشمن از روش آمادگی روانی استفاده می‌کند تا امت همه جنایت هایش را بپذیرد.

رهبر انصارالله یمن افزود: دشمن اسرائیلی بدترین اقدامات را انجام می‌دهد. با این حال از آن استقبال می‌شود و برای عادی سازی روابط با آن شتاب می‌کنند. در کرانه باختری، دشمن به همه انواع تجاوزگری ها، قتل، از بین بردن زمین‌های کشاورزی و خیابان‌ها و تجاوزگری‌های بسیار گسترده ادامه می‌دهد.

سلاح حزب الله برای حمایت از لبنان است

سید عبدالملک بدرالدین گفت: کاری که یهودیان صهیونیست علیه ملت فلسطین انجام دادند تا مانع از برداشت محصول زیتون شوند، تجاوزگری‌های رذیلانه است. دشمن اسرائیلی به حملات در لبنان ادامه می‌دهد و نیرو‌های یونیفل اعتراف کردند که نه هزار و ۴۰۰ مورد نقض آتش بس از جانب دشمن اسرائیلی را رصد کردند. بسیاری از مردم همراه با خواسته‌های اسرائیل، بر خلع سلاح حزب الله تمرکز کرده‌اند که از لبنان حمایت می‌کند. هیچ چیزی برای آنها مهم نیست، جز بد کردن وجهه حزب الله.

آمریکا، آلمان، ایتالیا و انگلیس مهم‌ترین طرف‌هایی هستند که دشمن را به سلاح مجهز کردند

سید عبدالملک بدرالدین گفت: آمریکا از دشمن اسرائیلی همه نوع حمایتی ارائه کرد و شریک کامل آن در هر ظلم، کشتار جمعی و تجاوزگری علیه ملت فلسطین است. آمریکا، آلمان، ایتالیا و انگلیس مهم‌ترین کشور‌هایی هستند که دشمن را به سلاح مجهز کردند. همچنین ۲۶ کشور در ارسال محموله‌های سلاح در جریان جنگ علیه غزه مشارکت داشتند.

افکار عمومی در آمریکا، اروپا و دیگر کشور‌های جهان در قبال فلسطین تغییر کرده است

سید عبدالملک بدرالدین گفت: برخی کشور‌های عربی به تجارت با دشمن اسرائیلی در جریان حمله به نوار غزه ادامه دادند. پیمان بالفور واقعیت نقش انگلیس، آمریکا و غرب در توانمندی دشمن صهیونیستی برای اشغال فلسطین را یادآور می‌شود. بسیار تأسف آور است که غفلت ادامه دارد، حتی در جریان جنگ دوساله نیز این گونه بود. افکار عمومی در آمریکا، اروپا و دیگر کشور‌های جهان در سطح زیادی تغییر کرد و ملت‌ها با وجدان انسانی خود برای اعلام همبستگی با ملت فلسطین حرکت کردند.

رهبر انصارالله یمن: غفلت ملت‌های ما بسیار خطرناک است

سید عبدالملک بدرالدین گفت: برخی از کشور‌های عربی همان غفلت پیشین را دارند و حتی بدتر از آن شده‌اند. ملت‌های ما باید هوشیار شوند و بهتر است که آنها پیش از دیگر ملت‌های جهان بپا خیزند. ملت‌ها در سرتاسر جهان حرکت می‌کنند؛ در حالی که ملت‌های امت ما هدف قرار گرفته‌اند و بیش از دیگر ملت‌ها مسئولیت دارند. این وضعیت بسیار خطرناک است.

رهبر انصارالله یمن: برای بدنام کردن ایران تلاش‌ها کردند، زیرا از ملت فلسطین حمایت کرد

سید عبدالملک بدرالدین گفت: تلاش بسیار گسترده‌ای برای بدنام کردن گروه‌های زنده و مجاهد و آزاده امت صورت می‌گیرد. از زمان اعلام آتش بس در نوار غزه، گروه‌های طرفدار آمریکا و اسرائیل برای بدنام کردن کسانی تلاش زیادی می‌کنند که از غزه حمایت کردند.

رهبر انصارالله یمن ادامه داد: منافقان طرفدار آمریکا و اسرائیل همان منطق و توصیف اسرائیل و آمریکا را برای کسانی دارند که از ملت فلسطین حمایت کردند؛ این توصیف که آنها ایرانی و عوامل ایران هستند. متاسفانه برای بدنام کردن جمهوری اسلامی ایران کشور مسلمان و آزاده تلاش‌ها صورت گرفت، زیرا ایران در برابر آمریکا تسلیم نشد و از ملت فلسطین حمایت کرد.

منافقان بر اساس توصیف آمریکا و اسرائیل مواضع خصمانه در برابر دشمن را توصیف می‌کنند

سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت سالروز گرمیداشت شهید گفت: منافقان بر این موضوع تمرکز کرده‌اند که هر موضع خصمانه در برابر دشمن اسرائیلی را بر اساس توصیف آمریکا و اسرائیل وصف کنند تا همه آزادگان جهان را بدنام کنند.