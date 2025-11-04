به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن بیانیه اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و ظلم‌ستیز ایران اسلامی، با حضور میلیونی و با شکوه خود و خلق حماسۀ وحدت، عزت، عظمت و اقتدار هویتی و بصیرت تاریخیِ خود را به نمایش گذاشتند و انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس ملت ایران را مجددا به جهانیان نشان دادند.

این حضور حماسی که اولین ۱۳ آبان بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه بود، تجلی اعتقاد راسخ ملت ایران به تباین ذاتی و ماهوی و تضاد ارزشی و اختلاف مبنایی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و استکبار جهانی است که علاوه بر پشتوانه‌های تاریخی، ریشه در جنبه‌های هویتی و بنیان‌های معرفتی انقلاب اسلامی دارد.

ایران اسلامی امروز سراسر همه موج شور و شعور و غریو فریاد‌های رسا، کوبنده و نافذ «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بود و ملت استکبارستیز با خیزشی عظیم، خروشی توفنده و با نمایش خیره‌کنندۀ خود ضمن تجدید میثاق و عهدی دوباره با امامین انقلاب اسلامی، نفرت و انزجار عمیق خود را از استکبارجهانی اعلام کردند و قدرت و اقتدار ملی خود را یک‌بار دیگر در مصاف سرنوشت‌ساز با دشمن به نمایش گذاشتند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تشکر از حضور پرشکوه و نافذ جوانان و نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز و انقلابی، که مصداق عینی «نسل بیدار، آگاه و نسل در میدان» هستند این حجم عظیم از لحظه‌شناسی و هوشمندی را گرامی داشته و خاضعانه از تمام خالقان این حماسۀ جوشانِ وحدت، عزّت و غیرت تشکر می‌نماید.