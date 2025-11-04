رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف پرونده های بزرگ فرار مالیاتی در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شاهین مستوفی با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی به صورت مستمر و توسط واحد‌های اجرایی دنبال می‌شود، گفت: در استان یزد دو مؤدی فعال در حوزه تولید کاغذ و مقوا از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بالغ بر چهار و سه هزار میلیارد تومان کتمان فروش و درآمد داشتند.

وی درباره مجازات فراریان مالیاتی اظهار داشت: پس از اثبات جرم در قوه قضائیه و طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مجازات درجه برای فراریان مالیاتی پیش‌بینی شده که به تناسب جرم شامل ۶ ماه تا ۲ سال زندان و یا جرائم نقدی است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که برخورد با فرار مالیاتی ادامه‌دار خواهد بود و نتایج پرونده‌های در حال رسیدگی نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.