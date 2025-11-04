دبستان ۳ کلاسه خیرساز در روستای تَبَت ارومیه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی در آیین افتتاح این مدرسه با اشاره به تاکیدات ریاست‌جمهوری و تلاش‌های بی‌وقفه مقام عالی استان در حوزه برقراری عدالت آموزشی، گفت: شرایط را برای همراهی خیرین مدرسه‌ساز در ساخت مدارس جدید در استان هموار کرده و دستگاه‌های اجرایی ملزم به حمایت از خیرین شده‌اند.