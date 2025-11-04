به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در میان جمع راهپیمایان با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور بیداری نسل‌ها در مقابله با سلطه‌طلبی بیگانگان است، گفت: این روز فرصتی برای یادآوری مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر نفوذ و سلطه خارجی محسوب می‌شود.

محمدصادق امیرعشایری،با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور فداکاری دانش‌آموزان و ملت ایران است که با هوشیاری و ایستادگی خود، استقلال و عزت کشور را حفظ کردند،افزود: دشمنی آمریکا در چند دهه گذشته ادامه داشته و امروز نیز استقلال کشور، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و قدرت دفاعی ملت ایران را برنمی‌تابد.

امیرعشایری، با اشاره به وقایع مهم تاریخی ۱۳ آبان در سال‌های ابتدایی انقلاب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این روز به نماد استقامت سه نسل کشور تبدیل شده است و۱۳ آبان تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه نمادی از همبستگی ملی، مقاومت در برابر ظلم و آموزه‌ای برای نسل‌های امروز و آینده است.

وی، همچنین به نقش رهبر کبیر انقلاب در عدم پذیرش قانون کاپیتولاسیون اشاره کرد و افزود: این مقاومت باعث شد غیرت و شرف ملت ایران همچنان پایدار بماند.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد، در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم در این مراسم اضافه کرد: حضور باشکوه مردم علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بیعتی دیگر با مقام معظم رهبری در دفاع از خاک و انقلاب اسلامی است.

قشر‌های مختلف مردم مهاباد امروز با حضور پرشور در میدان شهدا و اقبال لاهوری این شهر و با در دست داشتن پارچه‌نوشته‌ها و پلاکارد‌هایی با شعار‌های مرگ بر استکبار و مرگ بر صهیونیسم، راهپیمایی روز ۱۳ آبان را برگزار کردند. راهپیمایان با سردادن شعار‌هایی همچون مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و‌ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده، مسیر خیابان طالقانی تا میدان جمهوری اسلامی را پیمودند.

در پایان این راهپیمایی قطعه نامه سراسری پنج بندی راهپیمایی ۱۳ آبان قرائت شد و شرکت کنندگان پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را به نشانه انزجار از نسل کشی آنان در فلسطین به آتش کشیدند.