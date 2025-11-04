به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، مصطفی اسدی در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی در مدرسه فرزانگان ۱ مشهد افزود: روز ۱۳ آبان، یادآور بیداری، بصیرت و شجاعت نسلی است که با تکیه بر ایمان و عزت خود، در برابر قدرت‌های سلطه‌گر ایستاد و تاریخ جدیدی از استقلال ملت ایران را رقم زد.

وی با اشاره به اهمیت این روز در تاریخ معاصر ایران افزود: در این روز سه واقعه بزرگ رقم خورد که هر یک نشان از اوج آگاهی و شجاعت ملت ایران دارد؛ نخست، در سال ۱۳۴۳، امام خمینی (ره) در اعتراض به لایحه ننگین کاپیتولاسیون که استقلال کشور را هدف گرفته بود، به ترکیه تبعید شدند.

اسدی ادامه داد: دوم، در سال ۱۳۵۷، قیام خونین دانش‌آموزان در مقابل دانشگاه تهران که به شهادت ده‌ها نوجوان انقلابی انجامید و سوم، نام‌گذاری این روز به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که یادآور مقاومت مردم ایران در برابر آمریکا و نماد بیداری نسل جوان است.

او تأکید کرد: ۱۳ آبان فقط یک روز تاریخی نیست؛ بلکه نماد روحیه استقلال‌طلبی، عزت‌خواهی و آگاهی ملت ایران است.

اسدی از دانش آموزان خواست پیام ۱۳ آبان را عمیقاً درک کنند و افزود: شما دانش‌آموزان باید بدانید که انقلاب اسلامی ما نتیجه خون شهدا و فریاد همان نوجوانان است؛ امروز نیز دشمنان همان مسیر خصومت را ادامه می‌دهند، اما ملت ایران با بصیرت و وحدت، اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی استقلال و تمامیت ارضی این کشور را خدشه‌دار کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و دفاع مقدس ۱۲ روزه، تاکید کرد: ملت ایران امروز شاهد است که استکبار جهانی چگونه در برابر ملت‌های مظلوم می‌ایستد و دانش‌آموزانی که باید در کلاس درس باشند، در میدان شهادت حضور دارند؛ این واقعیت باید به نسل‌های آینده منتقل شود تا بدانند آزادی و امنیت امروز، حاصل خون همان نوجوانان پاک‌باخته است.

او با تأکید بر اینکه ایران اسلامی، مستقل‌ترین کشور دنیاست، افزود: استقلال ما نتیجه ایستادگی مردمی است که در هیچ دوره‌ای تسلیم سلطه بیگانه نشدند؛ ما باید در عین حفظ استقلال، با همه دنیا تعامل داشته باشیم، اما هرگز هویت و فرهنگ ایرانی‌اسلامی خود را فراموش نکنیم.

اسدی در پایان تصریح کرد: حضور گسترده و آگاهانه شما در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، تجدید عهد با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهیدان است؛ این حضور، پیامی روشن برای دشمنان ملت ایران دارد که نسل جدید این سرزمین، هوشیار، مؤمن و استوارتر از همیشه در صحنه است.

او همچنین با تجلیل از مقام والای حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: حضرت زهرا (س) واسطه فیض الهی و مایه خلقت عالم است و این افتخار بزرگی برای همه دختران مسلمان است که بدانند خالق هستی، عالم را به حرمت یک بانو آفرید و شما دختران امروز، وارثان همان مقام الهی و نماد ایمان، پاکی و دانایی هستید.