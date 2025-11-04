پخش زنده
اقشار مختلف مردم در دیگر شهرهای استان نیز امروز با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند و تاکید کردند مقابل هر تهدیدی ایستادگی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، بندرترکمن، علیآبادکتول، آققلا، مینودشت و سایر نقاط استان، اقشار مختلف مردم از دانشآموزان و دانشجویان گرفته تا قشرهای مختلف مردم با سردادن شعارهای ضد استکباری، چهرهای از ایمان، غیرت و بیداری ملت ایران را به تصویر کشیدند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی با تأکید بر ادامه راه شهدای انقلاب و دفاع مقدس، اعلام کردند که ملت ایران هرگز در برابر زورگوییهای قدرتهای سلطهگر سر تسلیم فرود نخواهد آورد.