فرمانده سپاه کربلا: مبارزه با استکبار تا رفع فتنه از عالم ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلا امروز در مراسم نواخته شدن زنگ مبارزه با استکبار جهانی در دبیرستان دخترانه شاهد ساری با تأکید بر اینکه اختلاف ایران اسلامی با آمریکا یک اختلاف راهبردی است، گفت: مبارزه با استکبار تا رفع فتنه از عالم ادامه خواهد داشت.
سردار محمدرضا موحد ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای استان مازندران، بهویژه هزار و ۷۱۰ شهید دانشآموز، از دانشآموزان بهعنوان آیندهسازان ایران اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: تقارن روز دانشآموز با ایام فاطمیه، نشانهای از پیوند عمیق فرهنگ مقاومت و ولایتمداری در مکتب اسلام است.
فرمانده سپاه کربلا با اشاره به رخدادهای تاریخی این روز، از جمله تبعید حضرت امام خمینی (ره)، تسخیر لانه جاسوسی و شهادت دانشآموزان و دانشجویان، افزود: به فرموده امام راحل، تسخیر لانه جاسوسی انقلاب دوم ملت ایران بود و مبارزه با استکبار تا رفع فتنه از عالم ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه اختلاف ایران اسلامی با آمریکا یک اختلاف راهبردی است، تأکید کرد: رفتار استکباری آمریکا مانع پیشرفت کشورهای مستقل میشود. در حالیکه پیشرفتهای ایران اسلامی به برکت خون شهدا و اندیشه نخبگان این مرز و بوم رقم خورده است.
سردار موحد با اشاره به نقش نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی در جنگ ۱۲روزه و حملات موشکی به پایگاههای آمریکا در منطقه، گفت: این اقدامات نشان داد که پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به لطف خداوند و هدایتهای رهبری، در هر میدانی برافراشتهتر از گذشته در اهتزاز است.
وی در ادامه با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، خطاب به دانشآموزان و دانشجویان تأکید کرد: درسخواندن، حجاب زهرایی و زینبی، انس با قرآن و ارتباط معنوی با خداوند، از مهمترین وظایف نسل جوان است.
فرمانده سپاه کربلا در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرمایش امام صادق (ع) و آیتالله حسنزاده آملی، خاطرنشان کرد: نماز اول وقت با اخلاص و رضایت والدین، از برترین اعمال نزد خداوند است و رمز موفقیت و پیروزی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد بود.