در سالروز یومالله ۱۳ آبان، خیابانهای ایلام شاهد حضور پرشور و دشمنستیز مردم مؤمن و انقلابی این دیار بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ امروز خیابانهای ایلام، شاهد خروش مردمی بود که با شور و شعور انقلابی به میدان آمدند و آرمان استکبارستیزی خود را با صلابت هر چه تمامتر بر سر آمریکا و رژیم صهیونیستی فریاد زنند .
مردم استان ایلام در سالروز یوم الله ۱۳ آبان، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و ارزشهای جاودان انقلاب اسلامی به جهانیان اعلام کردند.