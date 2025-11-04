به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رسانه استانی در سالروز وقایع تاریخی ۱۳ آبان با قطع برنامه‌های عادی خود به استقبال این روز رفت و با پخش بیانات مقام معظم رهبری، مستند‌های مناسبتی، نماهنگ و گزارش مردمی و دانش آموزی، از عزم و اراده آنان به خصوص دانش آموزان از صحنه‌های تاریخ انقلاب اسلامی ایران و پایداری آنان سخن گفت.

ارتباط زنده با خبرنگاران حاضر در جمع راهپیمایی‌کنندگان ارومیه و شهرستان‌ها و گفت‌و‌گو با مردم و شعرخوانی مهدی پاک رو از شاعران جوان استان از بخش‌های ویژه‌برنامه فرزند انقلاب بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید رضا تقوی، عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با حضور در استودیوی فرزند انقلاب از شکوه، مانایی و تاریخ‌سازی روز ۱۳ آبان و اهمیت اتحاد، همراهی و هم صدایی مردم و لزوم مبارزه با استکبار جهانی سخن گفت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید رضا تقوی سخنران پایانی راهپیمایی مردم ولایت‌مدار ارومیه در سالروز ۱۳ آبان بود.

سه روایت یک سیزده» عنوان ویژه‌برنامه‌ای بود که هم‌زمان با گرامی داشت روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز از مدرسه شاهد اهل‌قلم ارومیه و از طریق صداوسیمای آذربایجان غربی به روی آنتن رفت. در این ویژه‌برنامه سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با حضور در جمع دانش‌آموزان، از اهمیت و لزوم استکبارستیزی و اهمیت آگاهی‌یافتن دانش‌آموزان از وقایع تاریخ انقلاب اسلامی سخن گفت.

از میان‌برنامه‌های این مراسم زنده می‌توان به اجرای سرود دانش‌آموزان، نماهنگ‌های حماسی مرتبط با ۱۳ آبان و بیانات مقام معظم رهبری و نطق دانش‌آموزان اشاره کرد.