نانوایی متخلف در اصفهان به پرداخت هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و از پرداخت جریمه استنکاف کرده بود، پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: واحد صنفی نانوایی که از پرداخت هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی خوداری کرده بود، با دستور قضایی مهروموم شد.

علی اکبر مختاری با بیان اینکه این نانوایی سنگکی دارای سه پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان بود، افزود: آرای صادره تعزیری، اگر در زمان مقرر قانونی و با قاطعیت اجرا شود بازدارندگی خود را در جامعه نمایان می‌کند.