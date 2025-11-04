پخش زنده
جهاد کشاورزی، ادعاهای تخریب اراضی کشاورزی و احداث استخرهای غیرمجاز در شرق اصفهان را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، در پی انتشار تصویری در فضای مجازی درباره تخریب اراضی کشاورزی، فروش خاک و احداث استخرهای غیرمجاز در شرق شهرستان اصفهان، با صدور اطلاعیهای ضمن تکذیب ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی درباره تخریب اراضی کشاورزی، فروش خاک و ساختوسازهای غیرمجاز در شرق اصفهان، تأکید کرد: تمامی اقدامات اجرا شده در این زمینه بر اساس قوانین رسمی و با نظارت دقیق مراجع قضایی و نظارتی بوده است.
در این اطلاعیه آمده است، حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز از وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی است و اقدامات این سازمان دراین حوزه اجرا شده است.
طرح ادعاهای خلاف واقع در فضای مجازی از سوی برخی دلالان و سودجویان انحراف افکار عمومی و جلوگیری از اجرای قانون است.
در این اطلاعیه از مردم و کشاورزان خواسته شده است، از بازنشر شایعات خودداری کنند.