به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، در پی انتشار تصویری در فضای مجازی درباره تخریب اراضی کشاورزی، فروش خاک و احداث استخر‌های غیرمجاز در شرق شهرستان اصفهان، با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب ادعا‌های منتشرشده در فضای مجازی درباره تخریب اراضی کشاورزی، فروش خاک و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در شرق اصفهان، تأکید کرد: تمامی اقدامات اجرا شده در این زمینه بر اساس قوانین رسمی و با نظارت دقیق مراجع قضایی و نظارتی بوده است.

در این اطلاعیه آمده است، حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز از وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی است و اقدامات این سازمان دراین حوزه اجرا شده است.

طرح ادعا‌های خلاف واقع در فضای مجازی از سوی برخی دلالان و سودجویان انحراف افکار عمومی و جلوگیری از اجرای قانون است.

در این اطلاعیه از مردم و کشاورزان خواسته شده است، از بازنشر شایعات خودداری کنند.