رسانه‌ها و نهاد‌های غربی که روزی از آلاء صلاح (زنی که در­ اعتراضات ۲۰۱۹ سودان به نماد جنبش «بیداری مردم سودان» تبدیل شد) ­نماد آزادی ساختند، امروز در برابر رنج واقعی زنان سودان سکوت کرده‌اند.

این گزارش تضاد میان شعار‌های آزادی زنان در دوران اعتراضات سودان و واقعیت تلخ سرکوب و کشتار زنان در جنگ کنونی را نشان می‌دهد و به سکوت فعالان و رسانه‌های جهانی در برابر این وضعیت انتقاد می‌کند.

کمیته هماهنگیِ سازمان ملل در سودان اعلام کرده است که در اردوگاهی در شهر الفاشر، بیش از ۳۰۰ مورد تجاوزِ جنسی و هزار و ۵۰۰ مورد اعدامِ خیابانی ثبت شده است.