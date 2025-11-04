از شعار آزادی یک زن تا کشتار زنان سودان
رسانهها و نهادهای غربی که روزی از آلاء صلاح (زنی که در اعتراضات ۲۰۱۹ سودان به نماد جنبش «بیداری مردم سودان» تبدیل شد) نماد آزادی ساختند، امروز در برابر رنج واقعی زنان سودان سکوت کردهاند.
این گزارش تضاد میان شعارهای آزادی زنان در دوران اعتراضات سودان و واقعیت تلخ سرکوب و کشتار زنان در جنگ کنونی را نشان میدهد و به سکوت فعالان و رسانههای جهانی در برابر این وضعیت انتقاد میکند.
کمیته هماهنگیِ سازمان ملل در سودان اعلام کرده است که در اردوگاهی در شهر الفاشر، بیش از ۳۰۰ مورد تجاوزِ جنسی و هزار و ۵۰۰ مورد اعدامِ خیابانی ثبت شده است.