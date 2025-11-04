مدیرکل صدا و سیمای یزد: فعالیت در عرصه خبرنگاری و رسانه عامل رشد و پویایی دانش آموزان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جمعی از دانش آموز خبرنگاران پانا با مدیرکل و مدیران خبر صدا و سیما دیدار کردند. در این دیدار راه‌های افزایش همکاری و هم افزایی بین خبرگزاری صدا و سیما و خبرگزاری دانش آموزی پانا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل صدا و سیمای یزد در این دیدار با اشاره به جایگاه مهم دانش آموزان به عنوان آینده سازان میهن اسلامی، فعالیت در عرصه خبرنگاری و رسانه را عامل رشد و پویایی دانش آموزان دانست.

احسان کریمی همچنین برای آموزش خبرنگاران دانش آموز و استفاده از تولیدات آن‌ها در رسانه ملی اعلام آمادگی کرد.

در ابتدای این دیدار خانم عالیه مهرابی رئیس سازمان دانش آموزی و خانم دهقانی زاده مسئول خبرگزاری پانا در استان در خصوص فعالیت دانش آموزان خبرنگار توضیحاتی ارائه کردند. تعدادی از دانش آموزخبرنگاران هم مسائل و مشکلات و مطالبات خود را با مدیرکل صدا و سیما در میان گذاشتند.