پخش زنده
امروز: -
در دیدار عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی؛ راههای همکاری بین رسانه و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلاموالمسلمین سیدرضا تقوی، عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور پس از حضور در ویژهبرنامه یومالله ۱۳ آبان تحت عنوان «فرزند انقلاب» با همراهی ناصر حجازیفر، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در پخش سیمای این مرکز حضور یافته و از تلاشهای همکاران تقدیر و با آنان گپوگفت و گو کرد.
عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور پس از حضور در آنتن زنده با مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار بر تقویت همکاریها و اهمیت پوشش رسانهای نمازهای جمعه استان تأکید شد.
حجتالاسلاموالمسلمین تقوی با حضور در استودیوی ویژهبرنامه فرزند انقلاب؛ از شکوه، مانایی و تاریخسازی روز ۱۳ آبان و اهمیت اتحاد، همراهی و هم صدایی مردم و لزوم مبارزه با استکبار جهانی سخن گفته و پس از آن با حضور در بین مردم ارومیه در راهپیمایی شرکت کرده و سخنرانی پایانی این مراسم را نیز برعهده داشت.