مردم گنبدکاووس امروز، در روز سیزدهم آبان، با حضوری پرشور و دلهایی سرشار از عشق به میهن، بار دیگر حماسهای ماندگار آفریدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ از کوچهها و خیابانهای شهر تا میدانهای اصلی، صدای «مرگ بر استکبار» طنینانداز شد و رنگ وحدت و غیرت، سیمای شهر را آراست.
جوانان، دانشآموزان، خانوادههای شهدا و اقشار مختلف مردم—از ترکمن و فارس گرفته تا سیستانی و بلوچ—شانهبهشانه هم، در راهپیمایی ۱۳ آبان، عشق به انقلاب و وفاداری به آرمانهای امام و رهبری را فریاد زدند.
گنبدکاووس امروز، چون نگینی بر نقشه گلستان، جلوهای از همدلی، بیداری و ایستادگی شد؛ شهری که مردمانش هر سال در این روز، تاریخ را با ایمان و اتحاد دوباره مینویسند.