امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

از شعار آزادی یک زن تا کشتار زنان سودانی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳- ۱۷:۲۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
پرونده سنگین جنایات آمریکا در ایران
پرونده سنگین جنایات آمریکا در ایران
۱۴۰۴-۰۸-۱۲
خبرهای مرتبط

هشدار دیوان کیفری بین‌المللی درباره اوضاع الفاشر در دارفور

توطئه صهیونیست‌ها در سودان

جنایت، از غزه تا سودان

ایران به دنبال صلح در سودان؛ غرب و صهیونیسم در پی تجزیه

تظاهرات در محکومیت کشتار اخیر در سودان

برچسب ها: سودان ، کشتن زن
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 