ظرفیتهای مرزی گلستان در نشست بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی با حضور روسای جمهور و مجلس از سوی استاندار گلستان تبیین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در نشست تخصصی بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی که با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از وزرا و استانداران در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ظرفیتهای بینظیر استان گلستان در حوزه مرز را تشریح کرد.
علیاصغر طهماسبی با اشاره به موقعیت راهبردی استان گفت: گلستان با منطقه آزاد اینچهبرون، کریدور منحصربهفرد ریلی و جادهای شمال_جنوب، توانمندیهای کشاورزی و صنعتی، میتواند به عنوان پیشران توسعه تجارت خارجی کشور ایفای نقش کند.
طهماسبی افزود: با توسعه زیرساختهای مرزی و تقویت همکاریهای منطقهای، گلستان آماده تبدیل شدن به قطب صادراتی شمال کشور است.
در این نشست که با حضور وزرای کشور، اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد، راهکارهای عملیاتی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای مرزی، تأمین پایدار کالاهای اساسی و توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه بررسی شد.