به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در نشست تخصصی بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های مرزی که با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از وزرا و استانداران در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ظرفیت‌های بی‌نظیر استان گلستان در حوزه مرز را تشریح کرد.

علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به موقعیت راهبردی استان گفت: گلستان با منطقه آزاد اینچه‌برون، کریدور منحصر‌به‌فرد ریلی و جاده‌ای شمال_جنوب، توانمندی‌های کشاورزی و صنعتی، می‌تواند به عنوان پیشران توسعه تجارت خارجی کشور ایفای نقش کند.

طهماسبی افزود: با توسعه زیرساخت‌های مرزی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، گلستان آماده تبدیل شدن به قطب صادراتی شمال کشور است.

در این نشست که با حضور وزرای کشور، اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد، راهکار‌های عملیاتی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی، تأمین پایدار کالا‌های اساسی و توسعه تعاملات اقتصادی با کشور‌های همسایه بررسی شد.