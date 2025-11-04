به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «دختر سرنوشت ـ پرنده افسانه‌ای»، در گونه اکشن، درام و جنایی محصول چین در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

این فیلم درباره هائو، دختری افسانه‌ای است که از تخم یک پرنده به دنیا آمده است؛ به وودینگ، پسر پادشاه می‌پیوندد و با کمک هم، با قبیله‌ی خون‌خوارِ لئو مبارزه می‌کنند و پادشاهی را نجات می‌دهند.

هرچند به نظر می‌رسد که آن چه بر زندگی عینی حاکم است و آن را به پیش می‌راند، عنصر واقعیت است، اما در حقیقت، جهان‌های عینی و واقعی کار چندانی از پیش نخواهند برد، مگر اینکه جهان‌های ذهنی و خیالی به یاری آن‌ها بیایند.

در فیلم «دختر سرنوشت ـ پرنده افسانه‌ای» نیز، یاری همین نیروی سرشار تخیل است که موجب می‌شود جهانی سیاه و پر از ظلم و ستم واژگون شود و جهان تازه زیبایی به جای آن ساخته شود.

فیلم سینمایی «دنیای لوکا»، در گونه درام و خانوادگی محصول مکزیک در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه دو پخش شود.

این فیلم درباره زن و شوهری جوان و سخت کوش است که تمام تلاش خود را می‌کنند تا فرزند کوچکشان که دچار فلج مغزی است را به زندگی عادی برگردانند. با کشفِ روش جدیدِ درمان در هند، آنان موفق می‌شوند بخش زیادی از آسیب‌های مغزی فرزندشان را درمان کنند.

در فیلم سینمایی «دنیای لوکا» نشان داده می‌شود که چگونه پدر و مادری با منتهای امید خود، نهایت کوشش خویش را به خرج می‌دهند تا درمانی برای نقص‌های بدنی ناشی از فلج مغزی فرزندشان بیابند و سرانجام، به شکل خارق العاده‌ای می‌توانند موفق شوند.

مینی سریال «سیگنال»، در گونه درام، علمی تخیلی و معمایی محصول آلمان در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

این مینی سریال درباره فردی به نام پاولا است که در مسیر بازگشت از یک ماموریت فضایی با هواپیما به سوی خانه اش است که هواپیمای آنها دچار سانحه می‌شود و در دریا سقوط می‌کند و هیچ خبری از سرنشینان هواپیما نیست. پلیس به دنبال علت ماجراست که صوتی از پاولا در کابین خلبان قبل از سقوط به دست می‌آید که احتمال می‌رود پاولا در سانحه سقوط هواپیما دست داشته است.

یکی از دست مایه‌های جذابی که همواره در فیلم‌های علمی تخیلی مورد استفاده قرار گرفته است، در مورد چگونگی ارتباط انسان‌های زمینی با موجودات فضایی و پیامد‌های آن است. فیلم‌هایی با این دست مایه عمدتا به دو گونه تقسیم می‌شوند: فیلم‌هایی که نگاهی خوش بینانه به موجودات فضایی و ارتباطات انسانی با آنها دارند، همچون فیلم «برخورد نزدیک از نوع سوم» یا «ئی تی» ساخته استیون اسپیلبرگ، و فیلم‌هایی که نگاهی بدبینانه به این موضوع دارند، مثل سری فیلم‌های «The Thing» یا فیلم «مریخ حمله می‌کند» ساخته تیم برتون.

فیلم «سیگنال»، بیشتر می‌تواند در دسته دوم مذکور از فیلم‌های علمی تخیلی قرار بگیرد، اما در عین حال، نگاه متفاوت و مخصوص به خود را به این موضوع دارد. در این فیلم، به نظر می‌رسد که معمای تماس با بیگانگان فضایی زمینه ساز سوداگری‌های اقتصادی شده است که می‌تواند برای ساکنان زمین بسیار خطرناک باشد. فیلم، با پی گرفتن موضوع ناپدید شدن شخصیت اصلی فضانورد خود، با چنین درونمایه‌ای به داستان خود ادامه می‌دهد و تماشاگر را به پیگیری فیلم جذب می‌کند.

