



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، تا پایان سال ۴۸۰ محیط بان به ساختار محیط بانی کشور افزوده می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در مراسم تجلیل از محیط بانان در شیراز گفت: در راستای تامین نیروی مورد نیاز چارت تشکیلاتی محیط بانان کشور قرار است تا پایان امسال ۴۸۰ محیط بان با اولویت گزینش بومی در سازمان محیط زیست کشور پذیرش و استخدام شوند.

سردار سرتیپ رستگار گفت : استان فارس با ۲میلیون هکتار اراضی زیست محیطی را تنها با ۴۵ درصد چارت تشکیلات محیط بانی پوشش و نظارت می‌کند.

وی در خصوص حمایت‌های قضایی و بیمه‌ای محیط بانان گفت: موضوع حمل و به کارگیری سلاح توسط محیط بانان در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و نیاز به حمایت نمایندگان مجلس دارد تا این طرح قضایی در حمایت از محیط بانان به به تصویب برسد.

وی افزود: همچنین در راستای تامین تجهیزاتی محیط بانی استان‌ها قرار است به زودی ۲۰۰ دستگاه به استان‌ها تزریق شود.

تاجگردون مدیر کل محیط زیست فارس هم با اشاره به کمبود نیروی محیط بان در استان فارس گفت:فارس با ۳ پارک ملی، ۲ پناهگاه حیات وحش،۴ منطقه حفاظت شده و ۲۱ منطقه شکار ممنوع تنها ۱۶۵ محیط بان دارد که در استخدام پیش رو جذب ۷۶ نیرو سهم محیط زیست فارس است که ۳۱ کارشناس و ۴۶ محیط بان را شامل می شود.

در پایان از ۲۳ محیط بان نمونه استانی و جانباز و خانواده شهدای محیط بان تجلیل شد.

۸ آبان در تقویم ملی بنام روز محیط بان نامگذاری شده است.