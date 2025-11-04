پخش زنده
۱۳ آبان امسال، مردم انقلابی شهرستانهای ایلام با حضوری پرصلابت، فریاد استکبارستیزی را طنینانداز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در روز حماسی و بهیادماندنی ۱۳ آبان، خیابانها و میادین شهرستانهای مختلف استان ایلام صحنه حضور پرشور مردمی بود که با شور و شعور انقلابی، به میدان آمدند تا بار دیگر حماسهای از وحدت و استکبارستیزی را رقم بزنند.
مردم مؤمن و انقلابی ایلام، از دانشآموزان و فرهنگیان گرفته تا اقشار مختلف جامعه، با در دست داشتن پرچمهای سهرنگ ایران و سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را علیه استکبار جهانی اعلام کردند.