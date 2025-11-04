پخش زنده
همزمان با هفته پدافند غیرعامل، مانور آمادگی و هماهنگی نیروهای راهداری با هدف ارتقای سطح آمادگی در شرایط بحرانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل راهداری وحمل ونقل جادهای استان همدان گفت: در این مانور روشهای مختلف مرتبط با نحوه واکنش در شرایط اضطراری، ایمنسازی مسیرها، تأمین تجهیزات امدادی و تداوم خدماترسانی در بحرانها بهصورت عملیاتی تمرین شد.
حمید پرورشی خرم افزود: هدف از برگزاری اینگونه مانورها، افزایش سطح آمادگی کارکنان، کاهش آسیبپذیری زیرساختها و ارتقای هماهنگی میان واحدهای عملیاتی در مواقع بحران است.
او تصریح کرد: پدافند غیرعامل بهعنوان یک رویکرد پیشگیرانه، نقش مهمی در حفاظت از سرمایههای انسانی و فیزیکی حوزه راهداری دارد و باید در همه بخشها نهادینه شود.