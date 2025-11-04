پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان: سلاح امروز استکبار رسانه، فضای مجازی و آرایش فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با انجمنهای اسلامی دانش آموزی با اشاره به اینکه استکبارستیزی یک شعار احساسی نیست، بلکه مسئلهای عقلانی و تاریخی است، گفت: مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر ظلم و تحقیر ملتها؛ یعنی اعتراض به سیاستهایی که جنگ، تحریم و کشتار را بر ملتها تحمیل میکند.
آیت الله طباطبایی نژاد ادامه داد: دشمنی ما با ملتها نیست، بلکه با نظام سلطه است و این حقیقت باید برای نوجوان به زبان خودش تبیین شود تا بداند چرا این شعار زنده است.
نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر اینکه دشمن امروز با گلوله وارد نمیشود، بلکه با رسانه، فضای مجازی و آرایش فرهنگی نفوذ میکند، افزود: اگر نوجوان ما هویت نداشته باشد، خودش را نشناسد و نداند برای چه میایستد، در این جنگ فرهنگی آسیب میبیند؛ از اینرو تقویت هویت دینی و ملی نسل جوان وظیفهای جدی برای جامعه اسلامی است.
امام جمعه اصفهان تشکلهای دانشآموزی و بهویژه انجمنهای اسلامی را میدان تربیت حقیقی نوجوان دانست و گفت: این تشکلها باید جوانان را به فکر کردن، تحلیل کردن، پرسشگری و تقویت عقلانیت دعوت کنند، چون اسلام، دین عقل و اندیشه است نه تقلید کورکورانه، و نوجوان باید بداند چرا ایمان دارد، چرا عبادت میکند و چرا با ظلم مبارزه میکند.
آیت الله طباطبایی نژاد همچنین نقش معلمان و مدیران مدارس را در شکلگیری آینده کشور تعیینکننده دانست و ادامه داد: آموزش و پرورش اگر تنها به کتاب و آزمون محدود شود، رسالتش را به درستی اجرا نکرده است، معلم باید الگوی اخلاق، اخلاص، ادب و بصیرت باشد، آینده کشور روی نیمکت همین مدارس رقم میخورد.
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان با اشاره به فشارهای تبلیغاتی دشمن علیه ارزشهای خانواده افزود: باید مراقبت کرد که پایههای خانواده در کشور تضعیف نشود، زیرا دشمن اگر خانواده را بزند، ایمان و هویت را هم میزند و جامعه را از درون خالی میکند، خانواده و مدرسه باید در برابر این هجمه فرهنگی، دست در دست هم بگذارند تا اساس تربیت اسلامی پایدار بماند.