به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، فارس میزبان همایش بین المللی برسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران شد .
در نشستی که با اصحاب رسانه به همین منظور برگزار شد دکتر حسن عبدی پور دبیر علمی این همایش گفت: همایش بین المللی بررسی جایگاه شیراز در علوم عقلی ایران با تاکید بر میراث علامه ملا عبد الله بهابادی یزدی و نقش تولیتهای آستانهای مقدس در پاسداشت معارف دینی در روزهای ۲۸ و ۲۹ ابان در شیراز برگزار میشود
وی افزود : در این همایش دو روز حدود پنجاه پژوهشگر علوم عقلی از ایران، عراق، سوئیس، ترکیه و انگلیس مقالاتی را در خصوص جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی از قرن هشتم تا یازدهم و همچنین نقشی که علامه ملا عبد الله بهابادی یزدی در معرفی مکتب علمی و فلسفی شیراز داشتهاند ارایه خواهند کرد
وی افزود : این مقالات از بین ۱۵۰ مقاله ارایه شده به دبیرخانه همایش انتخاب شده و قرار است که مجموع این مقالات علمی در قالب دو جلد کتاب چاپ و منتشر شود