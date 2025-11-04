راهپیمایی روز ۱۳ آبان امسال با حضور پرشور مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان تهرانی از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی آمریکا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دانش آموزان تهرانی همراه با اقشار مختلف مردم امروز در سالروز تسخیر لانه جاسوسی؛ با در دست داشتن پرچم‌ ایران در میدان فلسطین حضور یافتند و با سردادن شعارهایی ضد آمریکا و اسرائیل ، جنایات این دو رژیم خونخوار و سفاک را محکوم کردند.

امسال فضای مراسم تحت تأثیر جنگ ۱۲ روزه و یاد شهدای دانش‌آموز و کودکان غزه بود و صحنه‌هایی از همبستگی ملی و مقاومت دربرابر استکبار جهانی رقم خورد.





